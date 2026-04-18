Dalum rennt, Twist trifft und Wefers hält, was zu halten ist

Ein Spiel wie ein zäher Sonntagmorgen: viel Stückwerk, wenig Glanz und am Ende entscheidet ein Kopfball und ein Torwart, der einfach nicht mehr mitspielen wollte.

Die Zuschauer sahen in Dalum ein Spiel, das lange nach „Da geht noch was“ aussah, nur eben nicht auf der Anzeigetafel. Die Gäste vom SV Grenzland Twist II waren über weite Strecken die aktivere Mannschaft, erspielten sich Chancen, ließen aber zunächst alles liegen, was man so liegen lassen kann. Besonders bemerkenswert: eine Szene, in der aus 50 Zentimetern Entfernung der Ball eher Richtung Seitenaus als Richtung Tor flog, Fußball kann manchmal sehr ehrlich sein.

Dalum II hingegen blieb offensiv lange blass, spielte viel in der eigenen Hälfte und fand kaum Lösungen nach vorne.

Wewers köpft, Wefers fliegt

Dann kam Minute 68 und mit ihr der Moment des Spiels. Steffen Wewers stieg hoch und köpfte zum 0:1 ein. Dalums Keeper Wefers war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Ironie des Spiels: Der Mann, der vorher alles hielt, musste genau hier einmal passen.

In der Schlussphase warf Dalum nochmal alles nach vorne. Der Druck wuchs, die Hoffnung auch, doch Wefers machte seinen kleinen Patzer mehr als wett und zeigte in der Nachspielzeit eine Glanztat, die zumindest einen Punkt verdient gehabt hätte. Gleichzeitig hatte Grenzland im Konter sogar noch die Chance auf das 0:2.

Am Ende bleibt ein knapper Auswärtssieg für den SV Grenzland Twist II und das Gefühl, dass Dalum hier mindestens einen Punkt im Kopf hatte, aber keinen auf dem Konto.

Liveticker geführt von Simon Haver.