Dalum krönt die Rückkehr - Herbers verabschiedet sich mit Siegtreffer von P. M. · Gestern, 12:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Instagram @_hesl

Der SV Dalum ist zurück in der Kreisliga Emsland und wie. Nach nur einem Jahr Abstinenz marschierte die Mannschaft mit einer beeindruckenden Saison und einer starken Siegesserie zurück nach oben. Beim 2:1-Heimsieg gegen Dohren wurde nicht nur die Meisterschaft gefeiert, sondern auch Abschied genommen. Vor allem einer blieb dabei in Erinnerung: Kapitän Dennis Herbers.

Meisterfeier mit emotionalem Höhepunkt Schon vor dem Anpfiff war klar: Dieser Abend würde besonders werden. Auf dem Dalumer Sportplatz herrschte ausgelassene Stimmung, die Meisterschaft war perfekt und der Aufstieg längst eingetütet. Vereinspaparazzo @_hesl (Instagram) hielt die Feierlichkeiten in zahlreichen Bildern fest.

➡️ Zu noch mehr Meisterfotos Sportlich legte Dalum früh los. Philipp Müller brachte die Gastgeber bereits in der 11. Minute mit seinem zwölften Saisontor in Führung. Dohren antwortete kurz vor der Pause durch Fabian Giesen, der zum 1:1 traf. Nach dem Seitenwechsel übernahm dann ausgerechnet der Mann die Hauptrolle, der sich an diesem Abend verabschiedete. Herbers macht sich unsterblich In der 65. Minute war es Dennis Herbers, der den Ball zum 2:1 über die Linie drückte und Dalum damit den Sieg bescherte. Es war das siebte Saisontor des Spielführers und wohl das emotionalste. Nur eine Minute später wurde der langjährige Kapitän ausgewechselt und unter großem Applaus verabschiedet.

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Der Treffer passte zu einem Abend, der ganz im Zeichen verdienter Abschiede stand. Neben Herbers wurde auch Daniel Wilkens verabschiedet. Zudem stand Kult-Betreuer Fabian „Oddi“ Otten ein letztes Mal mit dem Eiskoffer an der Dalumer Aschebahn.

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