Dalum II verspielt Führung gegen Adorf

Der SV Dalum II musste sich im Heimspiel gegen den SC Adorf mit 2:4 geschlagen geben. Dabei begann die Partie aus Dalumer Sicht zunächst vielversprechend.

Vor allem Kolja Kasan zeigte eine starke erste Halbzeit und brachte Dalum mit zwei Treffern mit 2:0 in Führung. Trotz der komfortablen Ausgangslage ließ Dalum anschließend jedoch nach. In der Defensive fehlte die nötige Ordnung, sodass Adorf noch vor der Pause zum 2:2-Ausgleich kam.

Nach dem Seitenwechsel konnte Dalum nicht mehr an die Anfangsphase anknüpfen. Mit zunehmender Spieldauer fehlte es an Einsatzbereitschaft und Konsequenz, während Adorf die Schwächen konsequent ausnutzte und noch zwei weitere Treffer zum 2:4-Endstand erzielte.

Nach der starken Anfangsphase war es insgesamt kein gutes Spiel der Dalumer, besonders ab dem ersten Gegentor verlor die Mannschaft den Faden.

Das nächste Spiel bestreitet der SV Dalum II am Mittwoch, den 11.03.2026, um 19:30 Uhr auswärts beim FC Wesuwe II.