Dalum II unterliegt knapp in Haren

Der SV Dalum II musste sich im Auswärtsspiel beim TuS Haren II knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die Partie fand diesmal auf Kunstrasen statt – für Dalum eine eher ungewohnte Unterlage.
Die Gastgeber gingen in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Dalum ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und kam in der Folge immer besser ins Spiel. Mit einigen guten Chancen drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch zur Halbzeit blieb es beim 1:0 für Haren.
In der 55. Minute belohnte sich Dalum schließlich: Janis Kenning setzte zu einem starken Solo an, lief alleine auf den Torwart zu und schob den Ball unten links über den Innenpfosten zum 1:1 ins Tor. Danach war Dalum die bessere Mannschaft und erspielte sich weitere gute Chancen.
In der 75. Minute schlug Haren jedoch eiskalt zu und erzielte das 2:1, das gleichzeitig den Endstand bedeutete. Trotz weiterer Möglichkeiten in der Schlussphase gelang Dalum der Ausgleich nicht mehr.
Der SV Dalum II bedankt sich zudem bei den zahlreichen Zuschauern, die das Team heute auswärts lautstark unterstützt haben.
Das nächste Spiel bestreitet Dalum am Samstag, den 21.03., um 17:00 Uhr zuhause gegen DJK Tinnen – eine für Dalum eher ungewohnte Anstoßzeit.