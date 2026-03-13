Dalum II unterliegt knapp in Haren

Der SV Dalum II musste sich im Auswärtsspiel beim TuS Haren II knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die Partie fand diesmal auf Kunstrasen statt – für Dalum eine eher ungewohnte Unterlage.

Die Gastgeber gingen in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Dalum ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und kam in der Folge immer besser ins Spiel. Mit einigen guten Chancen drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch zur Halbzeit blieb es beim 1:0 für Haren.