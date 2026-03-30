Dalum II unterliegt in Fehndorf

Der SV Dalum II musste sich im Auswärtsspiel bei der SG Fehndorf/Hebelermeer I mit 0:3 geschlagen geben. Anstoß war am Sonntag um 15:00 Uhr – eine ungewohnte Zeit, die für die Mannschaft des SV Dalum II in dieser Saison jedoch viel zu häufig auftritt.

Die Gäste starteten gut in die Partie und erspielten sich in den ersten 25 Minuten drei gute Chancen. Diese blieben jedoch ungenutzt, und Dalum wurde im Anschluss zunehmend passiver. Die Gastgeber nutzten das eiskalt aus und gingen in der 36. sowie 44. Minute mit 2:0 in Führung.