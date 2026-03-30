Dalum II unterliegt in Fehndorf

Der SV Dalum II musste sich im Auswärtsspiel bei der SG Fehndorf/Hebelermeer I mit 0:3 geschlagen geben. Anstoß war am Sonntag um 15:00 Uhr – eine ungewohnte Zeit, die für die Mannschaft des SV Dalum II in dieser Saison jedoch viel zu häufig auftritt.
Die Gäste starteten gut in die Partie und erspielten sich in den ersten 25 Minuten drei gute Chancen. Diese blieben jedoch ungenutzt, und Dalum wurde im Anschluss zunehmend passiver. Die Gastgeber nutzten das eiskalt aus und gingen in der 36. sowie 44. Minute mit 2:0 in Führung.
Nach der Pause hatte Dalum zwar deutlich mehr Ballbesitz, blieb offensiv jedoch zu harmlos. Die SG Fehndorf/Hebelermeer lauerte auf Konter und erhöhte schließlich auf 3:0.
Insgesamt eine verdiente Niederlage, da Dalum in allen Bereichen zu wenig Durchschlagskraft zeigte. Schiedsrichter Michael Kämper hatte die Partie jederzeit im Griff, auch wenn das Spiel insgesamt wenig hitzig war.
Das nächste Spiel steht bereits an: Am Dienstag, den 31.03., um 19:30 Uhr auswärts beim SV Groß Hesepe II – die Neuansetzung des Derbys, nachdem die ursprüngliche Partie Ende Oktober abgebrochen werden musste.