Dalum II überzeugt mannschaftlich – 5:3-Erfolg in Adorf

Sonntagsspiele sind in der 2. Kreisklasse eher eine Seltenheit – und so war die Ansetzung für den SV Dalum II in Adorf durchaus etwas ungewohnt. Auf dem Platz störte das die Mannschaft jedoch nicht im Geringsten: Dalum kam gut ins Spiel und ging früh in Führung.

Bereits in der Anfangsphase brachte Sam Schönemann sein Team mit 1:0 in Front, nachdem Thorben Tallen ihn mit einem Steilpass perfekt in Szene gesetzt hatte – Schönemann blieb eiskalt und schob flach in die Ecke ein. Nur kurze Zeit später erhöhte derselbe Spieler auf 2:0: Nach schönem Zusammenspiel mit Niklas Schneider vollendete er sehenswert. Adorf gelang zwar der Anschlusstreffer zum 2:1, doch Dalum antwortete prompt. Erneut war es Sam Schönemann, der nach einem weiteren Steilpass von Thorben Tallen den Ball mit einem Strahl in den Winkel jagte und so seinen Dreierpack perfekt machte. Mit dem 3:2 blieb es allerdings bis zur Pause spannend.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Dalum erneut den besseren Start. Nach einer Hereingabe von Sam Schönemann von der linken Seite verpassten zunächst alle in der Mitte, doch am zweiten Pfosten stand Marcel Herbers goldrichtig und schob zum 4:2 ein. Adorf kam zwar noch einmal heran (4:3), doch Dalum setzte den Schlusspunkt: Jonas Janitzek-Hell gewann im Mittelfeld stark den Ball und schickte Marcel Herbers steil. Dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 5:3-Endstand.

Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg, den sich Dalum durch eine geschlossene Mannschaftsleistung erarbeitete. Adorf blieb dagegen über weite Strecken blass und konnte lediglich durch Einzelaktionen der auffälligen Nummer 22 und 30 Akzente setzen.

Das nächste Spiel bestreitet der SV Dalum II wieder zur gewohnten Zeit am Freitagabend, den 05.09., zuhause gegen die Spielgemeinschaft Haren/Emmeln II.