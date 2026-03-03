Dalum II startet mit 3:2-Sieg ins neue Jahr

Der SV Dalum II ist erfolgreich ins neue Fußballjahr gestartet und gewann das Heimspiel gegen den SV Hemsen mit 3:2. Die Vorbereitung war wetterbedingt kürzer als geplant, es konnte lediglich ein Testspiel absolviert werden – dennoch zeigte Dalum eine engagierte Leistung.

In der ersten Halbzeit war Dalum klar überlegen und erspielte sich zahlreiche Chancen. Eigentlich hätten die Hausherren bereits vor der Pause deutlich höher führen müssen. Das 1:0 erzielte Lukas Müller nach Vorlage von Daniel Wilkens. Nach rund 30 Minuten sah Hemsen zudem die Rote Karte wegen einer Notbremse. Trotz Unterzahl wurde Hemsen vor der Halbzeit noch einmal stärker und setzte Nadelstiche.