Dalum II startet mit 3:2-Sieg ins neue Jahr

Der SV Dalum II ist erfolgreich ins neue Fußballjahr gestartet und gewann das Heimspiel gegen den SV Hemsen mit 3:2. Die Vorbereitung war wetterbedingt kürzer als geplant, es konnte lediglich ein Testspiel absolviert werden – dennoch zeigte Dalum eine engagierte Leistung.
In der ersten Halbzeit war Dalum klar überlegen und erspielte sich zahlreiche Chancen. Eigentlich hätten die Hausherren bereits vor der Pause deutlich höher führen müssen. Das 1:0 erzielte Lukas Müller nach Vorlage von Daniel Wilkens. Nach rund 30 Minuten sah Hemsen zudem die Rote Karte wegen einer Notbremse. Trotz Unterzahl wurde Hemsen vor der Halbzeit noch einmal stärker und setzte Nadelstiche.
Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Lukas Müller auf 2:0 (46.), diesmal nach Vorlage von Hannes Kosse. Doch Hemsen verkürzte wenig später auf 2:1. Dalum antwortete mit dem 3:1 durch Luis Lüttel nach Zuspiel von Thorben Tallen. In der Schlussphase agierte Dalum jedoch zu fahrlässig, sodass Hemsen noch auf 3:2 herankam.
Am Ende stand ein verdienter, wenn auch unnötig spannender Heimsieg. Dalum steht nun im oberen Mittelfeld der Tabelle.
Das nächste Spiel findet am Sonntag um 14:00 Uhr zuhause gegen den SC Adorf statt.