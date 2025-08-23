Dalum II startet bitter und verliert Topspiel gegen Schwefingen II

Für den SV Dalum II endete das Spitzenspiel gegen die SF Schwefingen II auf heimischem Platz mit einer herben Enttäuschung. Die Gäste erwischten einen Traumstart und führten nach gerade einmal acht Minuten bereits mit 3:0. Mit hohem Tempo und konsequentem Abschluss nutzte Schwefingen jede Gelegenheit eiskalt aus, sodass Torwart Lennart Wefers keine Chance zur Abwehr hatte. Dalum brauchte lange, um in die Partie zu finden, konnte den frühen Rückstand bis zur Pause jedoch nicht mehr verkürzen.

In der Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte Schwefingen nach einer Ecke per Kopfball auf 4:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Doch Dalum zeigte Moral: Zunächst verkürzte Lukas Müller nach Vorlage von Thorben Tallen auf 4:1, ehe Tallen selbst kurz vor dem Ende mit einem kräftigen und unhaltbaren Schuss das 4:2 erzielte.