Dalum II siegt souverän bei Herzlake II – 4:1-Erfolg unter Flutlicht

Am Donnerstagabend gastierte der SV Dalum II beim VfL Herzlake II. Auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz zeigte die Mannschaft von Trainer Franz Topphoff eine konzentrierte Leistung und gewann verdient mit 4:1.

Den Anfang machte Tom Schniederalbers, der auf der linken Offensivseite viel Druck machte und in der 33. Minute das 0:1 erzielte – vorbereitet von Sebastian Sparwel. Nur eine Minute später erhöhte Janis Kenning auf 0:2 nach Vorlage von Niklas Raterink, der sein Debüt für Dalum in der 2. Kreisklasse direkt mit einem Assist krönte.

Kurz vor der Halbzeit war es erneut Tom Schniederalbers, der mit seinem zweiten Treffer auf 0:3 stellte (41.). In der 51. Minute belohnte sich dann Niklas Raterink selbst und traf zum 0:4 – nach einem starken Zuspiel von Schniederalbers.

Für Stabilität auf der linken Abwehrseite sorgte Christoph Schniederalbers, der nach einer langen Schulterverletzung sein erstes Pflichtspiel in der 2. Kreisklasse absolvierte. Zusammen mit seinem offensiv agierenden Bruder Tom bildete er auf der linken Seite ein eingespieltes Duo, das sowohl defensiv als auch nach vorne zu überzeugen wusste.

Der Treffer zum 1:4-Endstand für Herzlake II in der Schlussphase blieb letztlich nur Ergebniskosmetik.

Ein zusätzlicher Grund zur Freude: Innenverteidiger Hannes Kosse feierte an diesem Abend seinen 21. Geburtstag – und konnte sich über drei Punkte und eine starke Teamleistung freuen.

Weiter geht’s für den SV Dalum II am 15. August um 19:30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Wesuwe II.