Dalum II scheidet trotz starkem Support in Wettrup aus

In der 2. Runde des Kreispokals musste der SV Dalum II am Mittwochabend die weite Auswärtsreise zum SV Wettrup antreten – für die meisten im Team ein völlig unbekannter Gegner, auf den man im regulären Ligabetrieb sonst nicht trifft. Im optisch ungewohnten, bunten Dress – blaues Trikot, schwarze Hose und gelbe Stutzen – erwischte der SVD eigentlich einen bärenstarken Start und erarbeitete sich früh hochkarätige Möglichkeiten zur Führung. Stattdessen kam es, wie es kommen musste: Ein doppelter Patzer in der eigenen Hintermannschaft bestrafte die Gäste eiskalt. Durch ein unnötiges Gegentor sowie einen direkten Folgemarker geriet Dalum per Doppelschlag mit 0:2 ins Hintertreffen. Trotz weiterer Tormöglichkeiten vor dem Seitenwechsel blieb es beim bitteren Pausenstand.

Nach dem Wiederanpfiff drehte Dalum noch einmal richtig auf und drängte die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. In der 53. Minute belohnte Dennis Herbers den Aufwand mit einem krachenden Distanzschuss zum 2:1-Anschlusstreffer. Wettrup war stehend k. o., doch dem SVD wollte der mehr als überfällige Ausgleich einfach nicht mehr gelingen. Zu unkonsequent im Spielaufbau und fahrlässig in der Chancenauswertung verpasste man es, ein Spiel zu drehen, das aufgrund des zweiten Durchgangs eigentlich zwingend hätte gewonnen werden müssen.