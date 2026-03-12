Dalum II holt Punkt in hitzigem Spiel gegen Wesuwe

Der SV Dalum II trennte sich im Auswärtsspiel beim FC Wesuwe II mit 1:1. Die Gastgeber starteten mit hohem Pressing in die Partie und setzten Dalum in den ersten fünf Minuten stark unter Druck. Davon ließ sich Dalum jedoch nicht beeindrucken und übernahm anschließend zunehmend die Kontrolle über das Spiel.

In der 37. Minute belohnte sich Dalum für die gute Phase: Kevin Kramer erzielte das 1:0. Kurz darauf wurde er vorsorglich ausgewechselt, da er bereits verwarnt war und eine Gelb-Rote Karte drohte. Für ihn kam Kolja Kasan in die Partie. Mit der knappen Führung ging es in die Halbzeit.

Nach der Pause kam Wesuwe in der 51. Minute zum 1:1-Ausgleich. Dalum versuchte weiterhin, sich vom sehr harten Spiel der Gastgeber nicht beeinflussen zu lassen und die Kontrolle zurückzugewinnen, doch das gelang nur phasenweise. Immer wieder sorgte Thorben Tallen mit starken Distanzschüssen und gefährlichen Freistößen für Gefahr, doch der Wesuwer Torwart parierte mehrfach stark.