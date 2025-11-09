Dalum II erkämpft 2:2 gegen Herzlake II

Nach dem witterungsbedingten Ausfall der Partie gegen Hemsen stand für den SV Dalum II am Freitagabend wieder Fußball auf dem Programm. Im Heimspiel gegen den VfL Herzlake II zeigte Dalum eine kämpferisch starke Leistung und holte ein verdientes 2:2-Unentschieden.

Die Gäste gingen nach rund 20 Minuten in Führung: Ein Freistoß wurde immer länger und fand am zweiten Pfosten den Kopf eines Herzlakers – 0:1. Dalum ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam zurück. Nach einem Foul an Robin Schwill verwandelte Lukas Müller den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1.

Kurz nach der Pause geriet Dalum erneut in Rückstand. Nach einem Ballverlust im eigenen Strafraum nutzte Herzlake die Chance: Der Flügelspieler legte quer, und am zweiten Pfosten musste sein Mitspieler nur noch einschieben – 1:2. Doch Dalum bewies Moral: Eine Flanke von Kolja Kasan landete bei Janis Kenning, der den Ball über die Linie drückte und zum verdienten 2:2-Endstand traf.

Ein großes Lob geht an Torwart Lennart Wefers, der mehrfach stark parierte und Dalum mit wichtigen Rettungstaten im Spiel hielt.

Das nächste Spiel steht am Sonntag, den 16.11., um 14:00 Uhr auswärts beim FC Wesuwe II an.