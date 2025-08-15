Dalum II dreht 0:2 – Vier-Tore-Show begeistert heimisches Publikum

Der SV Dalum II bot den Zuschauern am Freitagabend bei bestem Fußballwetter ein echtes Spektakel. Nach einer schwachen Anfangsphase und einem 0:2-Pausenrückstand meldete sich Dalum eindrucksvoll zurück. Thorben Tallen verwandelte zunächst einen Elfmeter sicher, nachdem Mathis Block-Jacobs im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Kurz darauf drückte Leo Kölker den Ball nach unübersichtlicher Situation im Sechzehner über die Linie – Aron Borker hatte quergelegt.
In der 86. Minute drehte Lukas Müller die Partie mit einem satten Distanzschuss aus rund 30 Metern zur 3:2-Führung, nachdem Thorben Tallen den Ball zuvor ruhig zurückgelegt hatte. Den Schlusspunkt setzte Dalum in der Nachspielzeit per Konter: Nach einem Wesuwe-Freistoß liefen alle Gäste nach vorne, Mathis Block-Jacobs eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, sprintete über rechts alleine auf den Torwart zu und legte im perfekten Moment quer auf Lukas Müller, der nur noch einschieben musste.
Mit großer Moral, sehenswerten Treffern und einer starken zweiten Halbzeit holt sich der SV Dalum II verdient die nächsten drei Punkte. Nach dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg in Herzlake folgt nun also der zweite Dreier in Serie – und damit vorerst sogar die Tabellenführung. Kommenden Freitag wartet allerdings mit SF Schwefingen II ein erstes echtes Topspiel, denn auch der Absteiger ist mit zwei Siegen gestartet.