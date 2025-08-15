Dalum II dreht 0:2 – Vier-Tore-Show begeistert heimisches Publikum Verlinkte Inhalte Dalum II

Der SV Dalum II bot den Zuschauern am Freitagabend bei bestem Fußballwetter ein echtes Spektakel. Nach einer schwachen Anfangsphase und einem 0:2-Pausenrückstand meldete sich Dalum eindrucksvoll zurück. Thorben Tallen verwandelte zunächst einen Elfmeter sicher, nachdem Mathis Block-Jacobs im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Kurz darauf drückte Leo Kölker den Ball nach unübersichtlicher Situation im Sechzehner über die Linie – Aron Borker hatte quergelegt.

In der 86. Minute drehte Lukas Müller die Partie mit einem satten Distanzschuss aus rund 30 Metern zur 3:2-Führung, nachdem Thorben Tallen den Ball zuvor ruhig zurückgelegt hatte. Den Schlusspunkt setzte Dalum in der Nachspielzeit per Konter: Nach einem Wesuwe-Freistoß liefen alle Gäste nach vorne, Mathis Block-Jacobs eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, sprintete über rechts alleine auf den Torwart zu und legte im perfekten Moment quer auf Lukas Müller, der nur noch einschieben musste.