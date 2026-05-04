Dalum feiert doppelt

#Kabinengruß - lieben wir! – Foto: SV Dalum

Der SV Dalum hat sich in Darme nicht nur drei Punkte abgeholt, sondern gleich die ganz große Schleife um die Saison gebunden. Mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg machte der SVD die Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg perfekt, pünktlich zum 100-jährigen Vereinsgeburtstag. Da durfte selbst der Verwaltungsmodus später wie Musik klingen.

Von Beginn an war zu sehen, wer an diesem Nachmittag den größeren Termin im Kalender stehen hatte. Dalum war in jeder Situation einen Tick schneller, galliger und vor allem gedanklich schon einen Schritt weiter. SuS Darme lief zunächst mehr hinterher, als dass es Zugriff bekam.

Nach neun Minuten setzte Louis Titze am Strafraum zum Überblick an und steckte punktgenau auf den links einlaufenden John Schäfer durch. Der blieb vor Patrick Mucke cool und schob überlegt zum 1:0 ins lange Eck ein. Ein Tor, das wirkte wie eine frühe Ansage: Heute soll hier nicht lange diskutiert werden.

Dalum blieb am Drücker. Philipp Müller und Simon Haver sorgten für weitere Gefahr, Philipp Lingers scheiterte frei vor Keeper Niemann und Darme durfte sich schon da bei seinem Schlussmann bedanken, dass die Nummer nicht frühzeitig völlig aus dem Ruder lief.

In der 34. Minute fiel dann aber doch das folgerichtige 2:0. Müller tanzte Mucke an der Grundlinie aus, legte clever zurück und Marcel Bahns musste im Rückraum nur noch den Fuß hinhalten. Zwölfter Saisontreffer, Vorentscheidung, Jubel in Dalumer Gedanken bereits im Warmstart.

Ein verschossener Elfer und danach der Dalumer Ruhemodus

Fast wäre die erste Halbzeit zur kompletten Dalumer Gala geworden, doch Louis Titze setzte einen umstrittenen Foulelfmeter in der 41. Minute nur an den rechten Pfosten. Der mögliche dritte Treffer blieb also aus, was am Kräfteverhältnis allerdings wenig änderte.

Denn auch nach der Pause kontrollierte Dalum die Partie mit jener Gelassenheit, die Mannschaften ausstrahlen, wenn sie wissen, dass heute nichts mehr anbrennen soll. Viel Risiko? Fehlanzeige. Viel Hektik? Ebenfalls Fehlanzeige. Stattdessen Ballkontrolle, Ordnung und das freundliche Angebot an Darme, sich ruhig mal die Zähne auszubeißen.

Die Gastgeber kamen zwar vereinzelt nach vorne, wirklich zwingend wurde es aber kaum. Auf der anderen Seite ließ Dalum durch Dennis Herbers und zweimal Louis Titze sogar noch gute Möglichkeiten auf das dritte Tor liegen. Doch spätestens jetzt war klar: Schönheitspreise waren zweitrangig, Hauptsache die Sektkorken konnten kaltgestellt werden.

187 Zuschauer sahen schließlich einen verdienten Dalumer Auswärtssieg, bei dem Darme vor allem im ersten Durchgang nur Begleitschutz spielte.

Simon Poggemann tickert den Meistermoment

Sauber eingefangen wurde dieser Dalumer Feiertag im FuPa-Liveticker von Simon Poggemann, der nicht nur die Tore, Chancen und den kuriosen Kommunikationsfehler von der Dalumer Bank dokumentierte, sondern vor allem den passenden Schlusssatz lieferte: verdient, ungefährdet, aufstiegsreif.

So meldet sich der SV Dalum nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Kreisliga Emsland direkt zurück. Und weil Fußball bekanntlich Timing liebt, gibt es zum 100-jährigen Vereinsjubiläum nun noch einen zusätzlichen Grund zum Anstoßen.

Andere schenken sich zum Geburtstag Blumen. Dalum schenkt sich einfach Meisterschale und Aufstieg.