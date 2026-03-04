Dallgows Bennet Kluge: Nach Leidenszeit zum FuPa-Spieler der Woche

Trotz seiner überragenden Einzelleistung bleibt der Offensivakteur am Boden und stellt den Teamerfolg über den persönlichen Glanz. Dass er nun im Rampenlicht steht, kam für ihn unerwartet. „Vielen Dank. Ehrlicherweise habe ich damit nicht gerechnet“, gesteht Kluge. Er weiß genau, wem er diesen Moment zu verdanken hat: „Wir haben als Mannschaft insgesamt ein gutes Spiel gemacht, und meine Tore waren nur möglich, weil meine Mitspieler mich immer wieder gut in Szene gesetzt haben.“

Kluge ist kein Egoist vor dem Kasten. Für ihn zählt das große Ganze, das gemeinsame Ziel. „Am wichtigsten sind für mich die Tore, die der Mannschaft helfen. Grundsätzlich freue ich mich über jeden Treffer, weil sie immer das Ergebnis guter Teamarbeit sind“, sagt er. Dass er nun so regelmäßig trifft, ist für ihn eine neue, schöne Erfahrung: „In meiner früheren Laufbahn war ich nicht in erster Linie als Torschütze unterwegs, daher freue ich mich darüber umso mehr.“

Der Kantersieg beim SV Kloster Lehnin war kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis harter Arbeit unter widrigen Umständen. „Wir haben als Mannschaft insgesamt eine geschlossene und konzentrierte Leistung gezeigt. Trotz der schwierigen Platzbedingungen haben wir die Gegebenheiten angenommen und uns darauf eingestellt“, erklärt der 23-Jährige. Es war die Leidenschaft, die den Unterschied machte: „Entscheidend war, dass wir über die gesamte Spielzeit konsequent geblieben sind und unsere Aktionen sauber zu Ende gespielt haben.“

Heimatgefühle in einem familiären Hafen

Dallgow ist für den jungen Fußballer mehr als nur ein Trainingsplatz – es ist ein Ort der Geborgenheit. „Der SV Dallgow 47 ist für mich besonders, weil der Verein sehr familiär ist. Sowohl im Umgang mit den Fans und den Verantwortlichen als auch innerhalb des Teams steht jeder füreinander ein, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz“, beschreibt Kluge die emotionale Bindung zu seinem Club. Es ist dieser Rückhalt, der ihn nach seinen Rückschlägen wieder aufgebaut hat.

Ein Sechser auf den Spuren von Toni Kroos

Sein fußballerisches Herz schlägt für die strategische Eleganz, auch wenn er heute andere Rollen ausfüllt. Ein Name fällt dabei sofort: „Bei den Profis war Toni Kroos für mich immer ein Vorbild. Sein Spielstil und seine Position passen gut zu meiner eigenen Spielweise, und ich habe seine Art zu spielen schon immer sehr geschätzt.“ Früher gestaltete er das Spiel selbst „im Zentrum auf der Sechs“, eine Position, auf der er sich sehr wohlfühlte. Doch seine Flexibilität zeichnet ihn heute aus: „Jetzt beim SV Dallgow übernehme ich eine andere Rolle, die mir ebenfalls gut liegt, da ich von dort aus dem Team effektiv helfen kann.“

Vom Jäger zum Gejagten an der Tabellenspitze

In der Kreisoberliga Havelland thront Dallgow momentan ganz oben, doch Kluge warnt vor verfrühter Euphorie. „Unser Ziel ist es, jedes Spiel konsequent anzugehen und zu gewinnen, egal ob zu Hause oder auswärts“, lautet seine Kampfansage. Er spürt den Druck der Konkurrenz: „In unserer Tabellenposition sind wir aktuell die Gejagten, und das macht es oft schwieriger als Jäger, weil jede Mannschaft besonders motiviert ist, uns zu stoppen.“ Für ihn zählt nur eins: „Konzentriert bleiben, als Team zusammenhalten und in jedem Spiel unsere Leistung abrufen.“

Der schmerzhafte Weg zurück ins Leben

Hinter der aktuellen Leichtigkeit verbergen sich Jahre voller Qualen. Zwei schwere Verletzungen hätten fast alles beendet. Sein größter Wunsch ist daher so simpel wie existenziell: „Mittel- und langfristig ist es für mich wichtig, wieder regelmäßig Spielpraxis zu bekommen, nachdem mich zwei längere Verletzungen stark eingeschränkt haben.“ Er ist dankbar für die Chance: „Beim SV Dallgow bekomme ich den nötigen Support und die Rahmenbedingungen, um wieder Spaß am Spiel zu haben und mich einzubringen. Gleichzeitig möchte ich mich körperlich und spielerisch wieder so stabilisieren wie vor meinen schweren Verletzungen.“

Bodenständigkeit zwischen Immobilien und Hantelbank

Auch abseits des Platzes ist Kluge ein Mann mit klaren Zielen. Er macht seit letztem Jahr eine Ausbildung im Immobilienbereich und findet seinen Ausgleich im privaten Kreis. „Außerhalb vom Fußball verbringe ich gerne Zeit mit meiner Freundin und meiner Familie. Zudem gerne mal ein entspannter Fußballabend mit meinen Jungs“, verrät er. Um seinen Körper nach den Verletzungen zu schützen, ist Disziplin sein ständiger Begleiter: Er hält sich „zusätzlich im Fitnessstudio körperlich fit“.