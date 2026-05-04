Dallgow mit 9:3-Offensivfeuerwerk, Kunersdorf mit 7:0-Torspektakel

– Foto: Lutz Knüpfer

Kreisoberliga Havelland

SV Dallgow 47 – BSG Stahl Brandenburg II 9:3 In Dallgow erlebten die 80 Zuschauer ein Spiel, das wohl in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Zwölf Tore bekamen die Fans zu sehen, wobei zwei Akteure die Partie fast im Alleingang entschieden. Zunächst schlug die Stunde von Florian Thamm, der zwischen der 28. Minute (Foulelfmeter) und der 36. Minute einen lupenreinen Hattrick zur 3:0-Führung hinlegte. Zwar verkürzte Steven Görn in der 41. Minute auf 3:1, doch nach der Pause folgte die unglaubliche „Bennet-Kluge-Show“. Kluge erzielte zwischen der 69. und 84. Minute sagenhafte fünf Treffer (69., 73., 75., 80., 84.). Da halfen auch die weiteren Tore von Steven Görn (78.) und Leonard Koppe (82.) für die Brandenburger Reserve nichts mehr. Mateusz Krystek (81.) trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und besiegelte den fast unwirklichen 9:3-Endstand. SG Geltow – SV Germania 90 Berge 0:5 Eine Machtdemonstration erlebten die 43 Zuschauer in Geltow – allerdings erst im zweiten Durchgang. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, brachen nach dem Seitenwechsel alle Dämme. Den Anfang machte Kevin Lösch in der 50. Minute per Foulelfmeter. Die Hausherren hielten die Partie lange offen, doch in der Schlussphase ging Geltow komplett die Puste aus. Leon Raue (74.), Stefan Rackwitz (76.) und Lennard Amadou Meyer (80.) schraubten das Ergebnis innerhalb von nur sechs Minuten auf 0:4 hoch. Den Schlusspunkt unter die bittere Heimpleite setzte Sebastian Krüger in der 90. Minute mit dem Treffer zum 0:5-Auswärtssieg für Berge.

Fortuna Babelsberg II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 8:0 In Babelsberg bekamen die 71 Zuschauer eine Lehrstunde in Sachen Effektivität geboten. Die Hausherren spielten sich phasenweise in einen Rausch und ließen den Gästen aus Ketzin nicht den Hauch einer Chance. Fabian Lehmann (7.) und Fabian Rittmüller (11.) stellten früh die Weichen auf Sieg, ehe Phillipp Franz in der 29. Minute bereits zum 3:0-Pausenstand traf. Auch nach dem Wechsel kannte das Spiel nur eine Richtung: Niclas Donatz (58., 87.) und erneut Fabian Lehmann (75.) erhöhten weiter, bevor Luigi Indrieri (82.) und Milo Eggert (90.) das Debakel für die Gäste mit dem Treffer zum 8:0-Endstand perfekt machten. SG Blau-Weiß Pessin – Werderaner FC Viktoria 1920 II 3:0 Vor 112 Zuschauern – dem Bestwert des Spieltags – lieferte Pessin eine abgeklärte Vorstellung ab. Die Hausherren agierten geduldig und schlugen zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt kurz vor der Pause zu, als Hugo Alexander Zerbe in der 38. Minute einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Direkt nach dem Wiederanpfiff legte Jan Philipp Repke (47.) nach und nahm Werder damit früh den Wind aus den Segeln. In der Folge kontrollierte Pessin das Geschehen souverän und ließ defensiv kaum etwas zu. In der 77. Minute sorgte Moritz Klimanski mit dem Treffer zum 3:0-Endstand für die endgültige Entscheidung und zufriedene Gesichter im Pessiner Lager.

SV Ziesar 31 – SG Eintracht Friesack 7:0 Ein Schützenfest sahen die 95 Zuschauer in Ziesar. Die Eintracht aus Friesack erwischte einen rabenschwarzen Tag und lag bereits nach einer knappen Viertelstunde durch Tore von Florian Janka (5.) und Thomas Kaps (14.) mit 2:0 zurück. Niklas Durchholtz (26.) und Kevin König (37.) machten noch vor dem Seitenwechsel alles klar. Auch im zweiten Durchgang blieb Ziesar torhungrig: Björn Schulz (57.) erhöhte auf 5:0, ehe Felix Herbinger mit einem Doppelpack in der 70. und 83. Minute den deutlichen 7:0-Endstand besiegelte. Friesack fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die druckvolle Offensive der Heimelf. SV Kloster Lehnin – FSV Babelsberg 74 II 2:0 In Lehnin entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, bei dem die 66 Zuschauer lange auf Tore warten mussten. Beide Defensivreihen agierten diszipliniert und ließen kaum hochkarätige Chancen zu. Es dauerte bis in die Schlussviertelstunde, ehe der Knoten platzte. In der 74. Minute erlöste Jan Spihola die Hausherren mit dem Treffer zur 1:0-Führung. Babelsberg versuchte daraufhin alles und warf die Abwehrreihen nach vorne, was Lehnin Räume für Konter eröffnete. In der 81. Minute wurde ein solcher Vorstoß nur durch ein Foul gestoppt – den fälligen Foulelfmeter verwandelte Melvyn Lietzmann sicher zum 2:0-Endstand. SpG Groß Glienicke/Seeburg – RSV Eintracht 1949 II 0:1 In einer von Taktik geprägten und bis zur letzten Sekunde spannenden Partie entführte die Reserve des RSV Eintracht die volle Punktezahl. Vor 70 Zuschauern war es ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem eine einzige Szene den Unterschied machte. In der 18. Minute bewies Jannis Oberbarnscheidt den richtigen Riecher und erzielte das goldene Tor zum 0:1. Groß Glienicke/Seeburg drängte in der Folge leidenschaftlich auf den Ausgleich, biss sich aber am stabilen Abwehrbollwerk der Gäste die Zähne aus. SG Michendorf II – Bredower SV 47 2:2 Was für ein Krimi in Michendorf! Die 53 Zuschauer sahen eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war, brachte Agustin Alejandro del Rio die Gäste in der 62. Minute mit 0:1 in Führung. Michendorf antwortete durch Timur Eker in der 79. Minute mit dem Ausgleich zum 1:1. Die Schlussphase war dann purer Wahnsinn: In der 85. Minute schien Julian Meyer den Sieg für den Bredower SV mit dem 1:2 gesichert zu haben. Doch Michendorf gab nicht auf und warf alles nach vorne. In der buchstäblich letzten Minute der regulären Spielzeit (90.) erlöste Maximilian Ewert sein Team mit dem viel umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand.

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Kreisoberliga Niederlausitz

SpG Drebkau/Kausche – FSV Spremberg 1895 6:0

In Drebkau erlebten die 70 Zuschauer die große „Carlos-Kanter-Show“. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr: Bereits in der 3. Minute eröffnete Manuel Rehn den Torreigen zum 1:0. Dann übernahm jedoch Carlos Kanter das Kommando. Mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 32. und 42. Minute schraubte er das Ergebnis noch vor der Pause auf 4:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Drebkau hungrig. Stephan Faber (49.) erhöhte auf 5:0, bevor erneut Carlos Kanter in der 51. Minute mit seinem vierten Treffer des Tages den Sack endgültig zumachte. Spremberg fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen den Offensivwirbel der Spielgemeinschaft.

SpG Kahren/Laubsdorf – SV Borussia 09 Welzow 3:0

In Kahren entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, bei dem die 60 Zuschauer lange auf Tore warten mussten. Über eine Stunde lang hielt das Abwehrbollwerk der Welzower Borussia stand, doch in der Schlussphase ging den Gästen sichtlich die Puste aus. Nico Adomeit brach in der 67. Minute den Bann und erzielte die 1:0-Führung. Kahren blieb am Drücker und legte durch Niklas Lobedan (75.) nach. Den Schlusspunkt unter eine souveräne zweite Halbzeit setzte erneut Nico Adomeit in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

SV Fichte Kunersdorf – BSV Chemie Tschernitz 7:0

Was sich in Kunersdorf abspielte, war eine Machtdemonstration der Fichte-Elf. Vor 60 Zuschauern überrollten die Hausherren den BSV Chemie fast nach Belieben. Leon Schlott war der überragende Akteur auf dem Platz und eröffnete in der 12. Minute. Nur drei Minuten später legte Jan Gulbing (15.) das 2:0 nach. Kurz vor der Pause erhöhte Noah Dabow (42.) auf 3:0. Wer nach dem Wechsel auf ein Nachlassen hoffte, sah sich getäuscht: Elia Dabow (47.), Benjamin Golz (53.) und erneut Leon Schlott (54., 84.) schraubten das Ergebnis auf ein fast schon schmerzhaftes 7:0. Tschernitz erlebte einen rabenschwarzen Nachmittag.

SpG Briesen/Dissen – LSV Neustadt 1:6

In Briesen sahen die 105 Zuschauer eine extrem abgeklärte Auswärtsleistung des LSV Neustadt/Spree. Die Gäste übernahmen früh das Kommando und führten durch Marcel Reck (14.) und Gracjan Arkuszewski (38.) zur Pause mit 0:2. Nach dem Wechsel erhöhte Luca-Simon Dönnicke (52.) auf 0:3, ehe Roman Kozevnikov (65.) zumindest kurzzeitig für den Ehrentreffer der Hausherren sorgte. Doch Neustadt antwortete postwendend: Erneut Arkuszewski (68.), Lennox Jay Schurmann (77.) und wieder Dönnicke (88.) stellten den deutlichen 1:6-Endstand her. Hitzig wurde es erst nach dem Abpfiff: Jonas Schlodder sah bei den Gastgebern in der 91. Minute noch die Rote Karte.

VfB Cottbus 97 – FSV Viktoria 1897 Cottbus 2:4

Im Cottbuser Stadtduell entwickelte sich ein packender Schlagabtausch mit wechselnden Führungen. Angelo Weber brachte den VfB zunächst in der 9. Minute in Front, doch Kevin Karow (22.) und Patrick Matthieu (31.) drehten die Partie für die Viktoria. Noch vor der Pause gelang Weber mit seinem zweiten Treffer der Ausgleich zum 2:2 (40.). Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Gäste jedoch den längeren Atem. Erneut Kevin Karow brachte Viktoria in der 50. Minute erneut in Führung, bevor Niklas Kiesow (59.) mit dem 2:4 den Deckel auf den Derbysieg setzte.

SV Eiche Branitz – SG Blau-Weiß Schorbus 2:1

In Branitz sahen die 84 Zuschauer ein hart umkämpftes Spiel, das erst in der Schlussviertelstunde entschieden wurde. Sebastian Lindow brachte die „Eiche“ in der 17. Minute in Führung. Schorbus hielt jedoch dagegen und kam kurz vor dem Seitenwechsel durch Muthanna Al-Ramla (43.) zum psychologisch wichtigen Ausgleich. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine Zitterpartie, in der Branitz das glücklichere Ende für sich hatte: Marcel Basto erlöste die Heimfans in der 78. Minute mit dem viel umjubelten Treffer zum 2:1-Sieg.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SV Wacker 09 Ströbitz II 1:1

Vor 25 Zuschauern teilten sich die Spielgemeinschaft und die Reserve von Wacker Ströbitz die Punkte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Björn Schneller bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte sich eine kampfbetonte Partie mit wenig spielerischen Highlights. Als sich die Gastgeber schon auf die Pausenführung eingestellt hatten, schlug Ströbitz eiskalt zurück: Max Grasme traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) zum 1:1-Ausgleich. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitestgehend.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – 1. FC Guben II 4:2

Den Bestwert des Tages in Sachen Zuschauer verzeichnete die Spielgemeinschaft in Groß Kölzig: Stolze 161 Fans sahen einen souveränen Auftritt gegen die Gubener Reserve. Matchwinner war ohne Zweifel Felix Donath, der die Hausherren mit einem Doppelpack in der 28. und 49. Minute auf die Siegerstraße brachte. Guben kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Nico Hetzel (61.) zwar noch einmal heran, doch Eric Kube (74.) stellte den alten Abstand wieder her. Nachdem Kevin Wolff (84.) es kurz vor Schluss noch einmal spannend machte, setzte erneut Felix Donath in der 86. Minute mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 4:2.

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