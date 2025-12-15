Dallgow im 9:1-Torrausch, FC Guben II mit 7:2, LSV Neustadt siegt 7:1

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Kloster Lehnin – SG Michendorf II 1:2
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine lange ausgeglichene Partie, in der Kloster Lehnin zunächst den Ton angab. Lucas Lucke brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung und sorgte für eine knappe Pausenführung. Lange sah es so aus, als würde Lehnin den Vorsprung über die Zeit bringen, doch Michendorf II bewies Moral und Geduld. In der 76. Minute gelang Jacob Woiwode der Ausgleich, der das Spiel noch einmal völlig öffnete. In der hitzigen Schlussphase schlugen die Gäste eiskalt zu: Maximilian Ewert traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum umjubelten Siegtreffer. Ein bitteres Ende für Lehnin, während Michendorf II mit großem Kampfgeist belohnt wurde.
Bredower SV 47 – RSV Eintracht 1949 II 3:3
Die 98 Zuschauer bekamen ein echtes Spektakel mit sechs Toren und vielen Wendungen zu sehen. Agustin Alejandro del Rio erwischte einen Sahnetag und brachte Bredow mit einem Doppelschlag in der 24. und 28. Minute scheinbar komfortabel in Führung. Doch Eintracht 1949 II antwortete noch vor der Pause eindrucksvoll: Giso Koschembahr verkürzte in der 44. Minute, ehe Mark Knuth nur eine Minute später zum 2:2 ausglich. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte Charly Schleicher mit dem 2:3 sogar die Partie komplett. Bredow steckte jedoch nicht auf und wurde für seinen Einsatz belohnt, als Sascha Stober in der 82. Minute den viel umjubelten Ausgleich erzielte. Ein offener Schlagabtausch, der keinen Verlierer verdiente.
BSG Stahl Brandenburg II – SV Germania 90 Berge 1:4
Trotz eines Blitzstarts der Gastgeber entwickelte sich die Partie schnell zu einer klaren Angelegenheit für Germania Berge. Adrian Lack traf bereits in der 5. Minute zur frühen Führung für Stahl Brandenburg II. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Daniel Cikin glich in der 18. Minute aus, Kevin Lösch drehte das Spiel nur neun Minuten später. Nach der Pause blieb Berge spielbestimmend und baute den Vorsprung weiter aus. Philipp Mudlagk erhöhte in der 65. Minute, ehe erneut Daniel Cikin per Foulelfmeter in der 68. Minute den Endstand herstellte. Ein abgeklärter Auftritt der Gäste, die ihre Chancen konsequent nutzten.
SV Dallgow 47 – SG Blau-Weiß Pessin 9:1
Vor 101 Zuschauern zeigte der SV Dallgow 47 eine beeindruckende Offensivleistung und ließ Pessin von Beginn an kaum Luft zum Atmen. Bennet Kluge eröffnete den Torreigen früh in der 4. Minute, Jannis Stenzel legte in der 12. Minute nach. Spätestens mit dem Doppelschlag kurz vor der Pause – Treffer von Niklas Treichler und erneut Stenzel – war die Partie entschieden. Zwar kam Pessin durch Moritz Klimanski noch vor der Halbzeit zum Ehrentreffer, doch Dallgow blieb gnadenlos. In der zweiten Hälfte schraubten Tim Hamann, Florian Thamm und erneut Kluge das Ergebnis weiter in die Höhe. Ein Kantersieg, bei dem Dallgow seine Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis stellte.
