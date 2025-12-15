Dallgow im 9:1-Torrausch, FC Guben II mit 7:2, LSV Neustadt siegt 7:1

1. FC Guben II – BSV Chemie Tschernitz 7:2

Vor 40 Zuschauern entwickelte sich früh eine klare Angelegenheit für den 1. FC Guben II. Lucas Eduardo Da Silva eröffnete bereits in der 8. Minute den Torreigen, Severin Falk erhöhte in der 28. Minute. Kurz vor der Pause kam Tschernitz durch Louis Sonntag per Foulelfmeter noch einmal heran, doch nach dem Seitenwechsel ließ Guben keine Zweifel mehr aufkommen. Alexander Mauch stellte den alten Abstand wieder her, ehe ein Eigentor von Christian Koschkar und Treffer von Dennis Diehl das Spiel endgültig entschieden. Zwar konnte Colin Paulitz noch einmal verkürzen, doch mit drei weiteren Treffern binnen zehn Minuten – Nico Laugks, Nico Hetzel per Foulelfmeter – schraubte Guben das Ergebnis in die Höhe. Ein dominanter Auftritt der Gastgeber mit viel Offensivdrang.

SV Wacker 09 Ströbitz II – LSV Neustadt/Spree 1:7

Die 43 Zuschauer sahen eine einseitige Partie zugunsten des LSV Neustadt/Spree. Bereits nach sechs Minuten führten die Gäste durch Treffer von Ronny Kreher und Gracjan Arkuszewski mit 0:2. Neustadt blieb spielbestimmend, Kreher legte noch vor der Pause nach. Zwar gelang Ströbitz II durch Arthur Pelz kurz nach Wiederanpfiff der Ehrentreffer, doch danach brach der Widerstand endgültig. Neustadt kombinierte sich weiter souverän nach vorne und baute das Ergebnis Tor um Tor aus. Arkuszewski glänzte mit weiteren Treffern, ehe Lennox Jay Schurmann in der Schlussminute den deutlichen Endstand herstellte. Ein klarer Sieg, der die Kräfteverhältnisse deutlich widerspiegelte.

SV Eiche Branitz – SpG Drebkau/Kausche 1:5

Für den SV Eiche Branitz wurde es ein gebrauchter Nachmittag. Nach der frühen Roten Karte gegen Anton Schieske in der 10. Minute geriet die Partie früh aus dem Gleichgewicht. Carlos Kanter brachte Drebkau/Kausche in Führung, Stephan Faber und erneut Kanter erhöhten noch vor der Pause auf 0:3. Auch in Unterzahl versuchte Branitz dagegenzuhalten, doch die Gäste blieben effizient. Faber und Manuel Rehn sorgten nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Immerhin gelang Marcel Basto per Foulelfmeter noch der Ehrentreffer. Trotz des Ergebnisses kämpfte Branitz bis zum Schluss, war an diesem Tag aber klar unterlegen.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG Briesen/Dissen 4:3

Diese Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt. Briesen/Dissen ging durch Marcus Noack in Führung, doch Viktoria Cottbus drehte die Partie noch vor der Pause durch Kevin Karow und Lars Marten Arlt. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel völlig offen: Roman Kozevnikov glich aus, Robert Kiesow brachte die Gastgeber erneut nach vorne. Als Tom Bockner in der 74. Minute zum 3:3 traf, schien alles auf ein Remis hinauszulaufen. Doch Viktoria bewies den längeren Atem und belohnte sich in der 88. Minute durch Niklas Kiesow mit dem umjubelten Siegtreffer. Ein intensiver Schlagabtausch bis zur letzten Minute.

SG Blau-Weiß Schorbus – SpG Kahren/Laubsdorf 3:0

Blau-Weiß Schorbus präsentierte sich vor heimischem Publikum konzentriert und kontrollierte die Partie von Beginn an. René Böhme brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, Danilo Koall legte noch vor der Pause nach. Auch im zweiten Durchgang ließ Schorbus wenig zu und blieb offensiv gefährlich. Mit seinem zweiten Treffer in der 76. Minute sorgte Koall für die endgültige Entscheidung. Ein starker Auftritt, der mit drei Punkten belohnt wurde.

FSV Spremberg 1895 – SV Borussia 09 Welzow

Das Spiel wurde abgesagt.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern

Das Spiel wurde abgesagt.

VfB Cottbus 97 – SV Fichte Kunersdorf

Das Spiel wurde abgesagt.