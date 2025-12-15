 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Jens Kilisch

Dallgow im 9:1-Torrausch, FC Guben II mit 7:2, LSV Neustadt siegt 7:1

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

Verlinkte Inhalte

KOL Niederlausitz
KOL Havelland
Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

SV Kloster Lehnin – SG Michendorf II 1:2
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine lange ausgeglichene Partie, in der Kloster Lehnin zunächst den Ton angab. Lucas Lucke brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung und sorgte für eine knappe Pausenführung. Lange sah es so aus, als würde Lehnin den Vorsprung über die Zeit bringen, doch Michendorf II bewies Moral und Geduld. In der 76. Minute gelang Jacob Woiwode der Ausgleich, der das Spiel noch einmal völlig öffnete. In der hitzigen Schlussphase schlugen die Gäste eiskalt zu: Maximilian Ewert traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum umjubelten Siegtreffer. Ein bitteres Ende für Lehnin, während Michendorf II mit großem Kampfgeist belohnt wurde.

Bredower SV 47 – RSV Eintracht 1949 II 3:3
Die 98 Zuschauer bekamen ein echtes Spektakel mit sechs Toren und vielen Wendungen zu sehen. Agustin Alejandro del Rio erwischte einen Sahnetag und brachte Bredow mit einem Doppelschlag in der 24. und 28. Minute scheinbar komfortabel in Führung. Doch Eintracht 1949 II antwortete noch vor der Pause eindrucksvoll: Giso Koschembahr verkürzte in der 44. Minute, ehe Mark Knuth nur eine Minute später zum 2:2 ausglich. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte Charly Schleicher mit dem 2:3 sogar die Partie komplett. Bredow steckte jedoch nicht auf und wurde für seinen Einsatz belohnt, als Sascha Stober in der 82. Minute den viel umjubelten Ausgleich erzielte. Ein offener Schlagabtausch, der keinen Verlierer verdiente.

BSG Stahl Brandenburg II – SV Germania 90 Berge 1:4
Trotz eines Blitzstarts der Gastgeber entwickelte sich die Partie schnell zu einer klaren Angelegenheit für Germania Berge. Adrian Lack traf bereits in der 5. Minute zur frühen Führung für Stahl Brandenburg II. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Daniel Cikin glich in der 18. Minute aus, Kevin Lösch drehte das Spiel nur neun Minuten später. Nach der Pause blieb Berge spielbestimmend und baute den Vorsprung weiter aus. Philipp Mudlagk erhöhte in der 65. Minute, ehe erneut Daniel Cikin per Foulelfmeter in der 68. Minute den Endstand herstellte. Ein abgeklärter Auftritt der Gäste, die ihre Chancen konsequent nutzten.

SV Dallgow 47 – SG Blau-Weiß Pessin 9:1
Vor 101 Zuschauern zeigte der SV Dallgow 47 eine beeindruckende Offensivleistung und ließ Pessin von Beginn an kaum Luft zum Atmen. Bennet Kluge eröffnete den Torreigen früh in der 4. Minute, Jannis Stenzel legte in der 12. Minute nach. Spätestens mit dem Doppelschlag kurz vor der Pause – Treffer von Niklas Treichler und erneut Stenzel – war die Partie entschieden. Zwar kam Pessin durch Moritz Klimanski noch vor der Halbzeit zum Ehrentreffer, doch Dallgow blieb gnadenlos. In der zweiten Hälfte schraubten Tim Hamann, Florian Thamm und erneut Kluge das Ergebnis weiter in die Höhe. Ein Kantersieg, bei dem Dallgow seine Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – BSV Chemie Tschernitz 7:2
Vor 40 Zuschauern entwickelte sich früh eine klare Angelegenheit für den 1. FC Guben II. Lucas Eduardo Da Silva eröffnete bereits in der 8. Minute den Torreigen, Severin Falk erhöhte in der 28. Minute. Kurz vor der Pause kam Tschernitz durch Louis Sonntag per Foulelfmeter noch einmal heran, doch nach dem Seitenwechsel ließ Guben keine Zweifel mehr aufkommen. Alexander Mauch stellte den alten Abstand wieder her, ehe ein Eigentor von Christian Koschkar und Treffer von Dennis Diehl das Spiel endgültig entschieden. Zwar konnte Colin Paulitz noch einmal verkürzen, doch mit drei weiteren Treffern binnen zehn Minuten – Nico Laugks, Nico Hetzel per Foulelfmeter – schraubte Guben das Ergebnis in die Höhe. Ein dominanter Auftritt der Gastgeber mit viel Offensivdrang.

SV Wacker 09 Ströbitz II – LSV Neustadt/Spree 1:7
Die 43 Zuschauer sahen eine einseitige Partie zugunsten des LSV Neustadt/Spree. Bereits nach sechs Minuten führten die Gäste durch Treffer von Ronny Kreher und Gracjan Arkuszewski mit 0:2. Neustadt blieb spielbestimmend, Kreher legte noch vor der Pause nach. Zwar gelang Ströbitz II durch Arthur Pelz kurz nach Wiederanpfiff der Ehrentreffer, doch danach brach der Widerstand endgültig. Neustadt kombinierte sich weiter souverän nach vorne und baute das Ergebnis Tor um Tor aus. Arkuszewski glänzte mit weiteren Treffern, ehe Lennox Jay Schurmann in der Schlussminute den deutlichen Endstand herstellte. Ein klarer Sieg, der die Kräfteverhältnisse deutlich widerspiegelte.

SV Eiche Branitz – SpG Drebkau/Kausche 1:5
Für den SV Eiche Branitz wurde es ein gebrauchter Nachmittag. Nach der frühen Roten Karte gegen Anton Schieske in der 10. Minute geriet die Partie früh aus dem Gleichgewicht. Carlos Kanter brachte Drebkau/Kausche in Führung, Stephan Faber und erneut Kanter erhöhten noch vor der Pause auf 0:3. Auch in Unterzahl versuchte Branitz dagegenzuhalten, doch die Gäste blieben effizient. Faber und Manuel Rehn sorgten nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Immerhin gelang Marcel Basto per Foulelfmeter noch der Ehrentreffer. Trotz des Ergebnisses kämpfte Branitz bis zum Schluss, war an diesem Tag aber klar unterlegen.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG Briesen/Dissen 4:3
Diese Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt. Briesen/Dissen ging durch Marcus Noack in Führung, doch Viktoria Cottbus drehte die Partie noch vor der Pause durch Kevin Karow und Lars Marten Arlt. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel völlig offen: Roman Kozevnikov glich aus, Robert Kiesow brachte die Gastgeber erneut nach vorne. Als Tom Bockner in der 74. Minute zum 3:3 traf, schien alles auf ein Remis hinauszulaufen. Doch Viktoria bewies den längeren Atem und belohnte sich in der 88. Minute durch Niklas Kiesow mit dem umjubelten Siegtreffer. Ein intensiver Schlagabtausch bis zur letzten Minute.

SG Blau-Weiß Schorbus – SpG Kahren/Laubsdorf 3:0
Blau-Weiß Schorbus präsentierte sich vor heimischem Publikum konzentriert und kontrollierte die Partie von Beginn an. René Böhme brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, Danilo Koall legte noch vor der Pause nach. Auch im zweiten Durchgang ließ Schorbus wenig zu und blieb offensiv gefährlich. Mit seinem zweiten Treffer in der 76. Minute sorgte Koall für die endgültige Entscheidung. Ein starker Auftritt, der mit drei Punkten belohnt wurde.

FSV Spremberg 1895 – SV Borussia 09 Welzow
Das Spiel wurde abgesagt.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern
Das Spiel wurde abgesagt.

VfB Cottbus 97 – SV Fichte Kunersdorf
Das Spiel wurde abgesagt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 015.12.2025, 16:00 Uhr
redAutor