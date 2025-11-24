Dallgow, Branitz und Neustadt in Torlaune, Elfmeterfestival beim RSV

LSV Neustadt/Spree – BSV Chemie Tschernitz 8:0

Vor 85 Zuschauern fegte Neustadt regelrecht über Chemie Tschernitz hinweg. Ronny Kreher eröffnete in der 41. Minute den Torreigen, bevor die Gastgeber nach der Pause völlig aufdrehten. Ahmad Azad erhöhte früh (52.), ehe Kreher mit weiteren Treffern in der 68., 83. und 85. Minute glänzte. Auch Philipp Seddig (73.) und Gracjan Arkuszewski (88.) reihten sich ein. Den Schlusspunkt setzte – wie könnte es an diesem Tag anders sein – erneut Ronny Kreher in der 90. Minute. Eine beeindruckend dominante Vorstellung.

SpG Drebkau/Kausche – SG Blau-Weiß Schorbus 3:0

Das Spiel begann zäh, doch zur zweiten Hälfte kippte die Partie klar zugunsten der Gastgeber. Dimitrios Manafas brach nach 57 Minuten den Bann, bevor Marcel Kujath per Foulelfmeter in der 75. Minute nachlegte. Nur zwei Minuten später sorgte Chris Portmann (77.) für die frühe Entscheidung. Ein Heimsieg vor 80 Zuschauern.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – VfB Cottbus 97

Das Spiel wurde abgesagt.

SV Eiche Branitz – SV Borussia 09 Welzow 8:3

Ein wilder Schlagabtausch vor 60 Zuschauern – und Branitz erwischte einen traumhaften Start. Schon nach 13 Minuten stand es durch Treffer von Marcel Basto (6.), Paul Kunnig (9.) und Lennart Seidler (13.) 3:0. Sten Ole Assatzk legte das 4:0 nach (37.). Welzow verkürzte durch Cedric Altermann (40.), doch ein Eigentor von Toni Zieger (45.) stellte den alten Abstand wieder her. Jakob (49.) und erneut Seidler (70.) schraubten weiter am Ergebnis. Zum Schluss trafen noch Elias Rothe (80.) sowie Assatzk mit einem unglücklichen Eigentor (86.), ehe Sebastian Lindow (90.) das spektakuläre 8:3 abrundete.

SpG Kahren/Laubsdorf – FSV Spremberg 1895 2:2

Die Zuschauer erlebten ein intensives Duell, in dem die Führung mehrfach wechselte. Ansgar Urban traf früh zum 1:0 (14.), doch nur vier Minuten später glich Andre Röhr aus. Florian Kasper brachte die Gastgeber in der 25. Minute erneut nach vorne, bevor Urban in der 51. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und Spremberg das 2:2 rettete.

SpG Briesen/Dissen – 1. FC Guben II 3:2

Ein dramatisches Spiel mit spätem Momentumwechsel. Guben II führte dank Severin Falk (30.) bis weit in die zweite Halbzeit, doch dann begann die Show von Christian Rinza. Erst glich er in der 75. Minute aus, dann traf Nico Hetzel zur erneuten Gästeführung (86.). Doch Briesen/Dissen gab nicht auf: Rinza erzielte in der 89. Minute das 2:2 – und in der 90.+4 sogar den umjubelten Siegtreffer. Ein emotionaler Kraftakt vor 55 Zuschauern.

SV Fichte Kunersdorf – SV Wacker 09 Ströbitz II 0:1

Kunersdorf stemmte sich lange gegen die Gäste, doch ein Treffer von Lukas Pötschke in der 63. Minute entschied eine kampfbetonte Partie. Ströbitz II nahm die knappe Führung über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – FSV Viktoria 1897 Cottbus 4:2

Vor 152 Zuschauern entwickelte sich ein energisches Match. Vincent Stühm brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), doch Cottbus antwortete prompt durch Lars Marten Arlt (17.). Dominic Hellwig (34.) drehte die Partie sogar. Doch in der Schlussphase folgte der große Auftritt von Stephan Klengel, der in der 66. und 83. Minute doppelt traf. Marc Biechteler setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Ein Heimsieg nach beeindruckender Moral.