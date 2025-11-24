Dallgow, Branitz und Neustadt in Torlaune, Elfmeterfestival beim RSV

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
RSV Eintracht 1949 II – SG Geltow 2:1
Vor 33 Zuschauern entwickelte sich ein Geduldsspiel, das erst spät richtig Fahrt aufnahm. Nach einer ausgeglichenen ersten Stunde brachte ein Foulelfmeter die Entscheidung ein Stück näher: Marvin Ludwig Bachmann verwandelte in der 71. Minute sicher zum 1:0. Geltow drückte, doch in der 89. Minute bekam erneut der Gastgeber einen Strafstoß zugesprochen – diesmal traf Corvin Michalak zum 2:0. Zwar verkürzte Bennett Runge in der 90.+2 ebenfalls vom Punkt, doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Ein hart erkämpfter Sieg für RSV Eintracht II.
BSG Stahl Brandenburg II – Fortuna Babelsberg II abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SV Germania 90 Berge – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SG Blau-Weiß Pessin – SV Ziesar 31 abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
Werderaner FC Viktoria 1920 II – SV Kloster Lehnin 0:1
Die Partie blieb bis zur Pause eng und umkämpft – und genau mit dem Halbzeitpfiff fiel das goldene Tor. Paul Anton Montag traf in der 45. Minute und bescherte Kloster Lehnin die Führung, die sie im zweiten Durchgang mit viel Einsatz verteidigten. Kurz vor Schluss sah Felix Schwäricke in der 90. Minute Rot, doch am Ergebnis änderte das nichts mehr. Lehnin nahm drei wichtige, hart erarbeitete Punkte mit.
Bredower SV 47 – SpG Groß Glienicke/Seeburg abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
FSV Babelsberg 74 II – SV Dallgow 47 0:7
Dallgow zeigte sich eiskalt vor dem Tor und dominierte das Auswärtsspiel nach Belieben. Tim Hamann eröffnete in der 23. Minute, bevor Bennet Kluge nur fünf Minuten später nachlegte. Danach ging es Schlag auf Schlag: Florian Thamm (37.) und Jannis Stenzel (39.) bauten die Führung noch vor der Pause aus. Stenzel legte in der 50. Minute seinen zweiten Treffer nach, ehe Marc Behrendt (67.) und Mirko Hans (81.) den deutlichen 7:0-Endstand herstellten.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________