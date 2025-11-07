 2025-10-30T14:25:35.653Z

Vereinsnachrichten
Das neue Trinerduo in Dalheim
Das neue Trinerduo in Dalheim – Foto: FC Les Aiglons Dalheim

Dalheim: Trainerduo folgt auf Varnier

Jérémy Carrette und Jean-Marc Gattullo neue Übungsleiter beim Zweitdivisionär

Wie der FC Les Aiglons Dalheim am späten Donnerstagabend mitteilte (s.u.), hat der Verein gleich zwei Nachfolger für den zusammen mit seinem Stab zurückgetretenen Trainer Mike Varnier gefunden.

Jérémy Carrette, einst laut den Angaben u.a. bei Jeunesse und Niederkorn, sowie Jean-Marc Gattullo, ehemaliger Trainer des SC Bettemburg und Co-Trainer der US Rümelingen, übernehmen die Verantwortung an der Seitenlinie des Tabellenelften des 2.Bezirks der 2.Division.

