DAHSCÜ32: Noch 40 Tage bis zum Start von Ingo Ulmer · Heute, 10:18 Uhr · 0 Leser

Große Zuschauerkulisse beim Finale 2025 – Foto: WBL des DAHSCÜ32

In genau 40 Tagen wird der 20. DAHSCÜ32 am Freitag 12.06.26 um 15.00 Uhr mit dem Eröffnungsspiel SKV Rutesheim gegen FC Neuenburg gestartet. Anschließend finden weitere 107 Spiele statt bis am Samstag, den 13.06.26 gegen 17.00 Uhr das Finale angepfiffen wird. 40 Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet werden sich auf den Weg nach Rutesheim, vor den Toren von Stuttgart machen.

An der Auslosung vom 29.11.25, bei welcher der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler Cacau als Losfee fungierte, wurden die 8 Vorrundengruppen bestimmt. Leider gab es seither einige Veränderungen im Teilnehmerfeld. Doch die Verantwortlichen der Wettbewerbsleitung waren in der glücklichen Lage, aus einem Pool an Nachrückern die vakanten Plätze gleich wieder besetzen zu können.