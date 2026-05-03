DAHSCÜ32: Noch 40 Tage bis zum Start

In genau 40 Tagen wird der 20. DAHSCÜ32 am Freitag 12.06.26 um 15.00 Uhr mit dem Eröffnungsspiel SKV Rutesheim gegen FC Neuenburg gestartet. Anschließend finden weitere 107 Spiele statt bis am Samstag, den 13.06.26 gegen 17.00 Uhr das Finale angepfiffen wird.
40 Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet werden sich auf den Weg nach Rutesheim, vor den Toren von Stuttgart machen.
An der Auslosung vom 29.11.25, bei welcher der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler Cacau als Losfee fungierte, wurden die 8 Vorrundengruppen bestimmt.
Leider gab es seither einige Veränderungen im Teilnehmerfeld. Doch die Verantwortlichen der Wettbewerbsleitung waren in der glücklichen Lage, aus einem Pool an Nachrückern die vakanten Plätze gleich wieder besetzen zu können.
So kommen in der Gruppe B der SC Westfalia Kinderhaus und SV Germania Schöneiche nicht zur SKV Rutesheim. Die beiden Plätze nehmen der FC Oberneuland und die SG Vimaria/Empor Weimar ein. Beides sehr erfahrene DAHSCÜ32 Teilnehmer, die sich sehr gefreut haben wieder ins Starterfeld zu rutschen.
In Gruppe F hatte der Ausrichter von 2024, der SV BW Neuhof Schwierigkeiten eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Hier freut sich die Wettbewerbsleitung auf ein Wiedersehen mit dem SC St. Tönis
Der Hamburger SV musste sich in Gruppe G abmelden und macht sich nicht auf den Weg in den Süden der Republik. Hier wird stattdessen der FC Brigachtal die Gruppe vervollständigen.
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