DAHSCÜ32 findet zum 20. Mal statt

Am 12. und 13. Juni 2026 findet zum 20. Mal der DEUTSCHE ALTHERREN SUPERCUP Ü32 statt.
Die inoffizielle Deutsche Meisterschaft für AH-Mannschaften im Ü32 Bereich erfreut sich großer Beliebtheit. So bekommen die Verantwortlichen der Wettbewerbsleitung jedes Jahr Anfragen, ob es denn möglich wäre am DAHSCÜ32 teilzunehmen und wie man sich denn anmelden kann.
Doch so einfach ist es nicht, ist der DAHSCÜ32 ein Einladungsturnier, zu dem sich die Teams qualifizieren müssen. Dies geschieht über ihre Landesmeisterschaften, Regionalmeisterschaften oder Verbandsligen. Zudem gibt es Startplätze aus dem Ranking des letztjährigen Turniers und der Ewigen Tabelle. Diese hat ein stattliche Zahl von schon über 200 teilgenommenen Teams.
Das Turnier findet jedes Jahr an einem anderen Austragungsort im Bundesgebiet statt. Im Jahre 2026 im württembergischen Rutesheim, vor den Toren von Stuttgart.
40 Mannschaften aus allen 16 Landesverbänden messen sich am Freitag Nachmittag und Samstag ab morgens, bis um 17 Uhr das Finale angepfiffen wird.
Die SKV Rutesheim mit ihren 4 Plätzen am Hauptspielort und der SV Gebersheim mit den 2 Plätzen an der Nebenspielstätte bieten optimale Bedingungen für ein erfolgreiches Turnier.
Apropos erfolgreich, der Titelverteidiger 1. FC Frankfurt/Oder wird natürlich wieder am Start sein. Freuen darf man sich über die großen Namen Hamburger SV und Fortuna Köln.
Viele Bekannte Namen in der DAHSCÜ32 Szene werden sich auf den Weg nach Württemberg machen, Comebacker freuen sich wieder am Turnier teilnehmen zu dürfen und auch Neulinge werden wieder in der DAHSCHÜ32 Familie begrüßt.
Die Auslosung, die am 29.11.25 im Vereinsheim der SKV Rutesheim stattgefunden hat, verspricht spannende Spiele. Losfee Cacau, ehemaliger Bundesligaprofi und Nationalspieler, hat sein Bestes gegeben und wie vom Moderator gefordert, jeder Schuss war ein Treffer.
Die Verantwortlichen der SKV Rutesheim freuen sich über zahlreichen Besuch, die Veranstalter der Wettbewerbsleitung über ein spannendes, faires verletzungsfreies Turnier.
Am diesjährigen Turnier nehmen teil:
FC Anker Wismar (Mecklenburg-Vorpommern), TuS Stenern (Niederrhein) SG Salder/Lichtenberg (Niedersachsen) TSV Schwieberdingen (Württemberg), Alemannia Lendersdorf (Mittelrhein), TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (Niedersachsen), SC Westfalia Kinderhaus (Westfalen) FT Braunschweig (Niedersachsen) 1. FC Burg (Bremen), Magdeburger SV Börde (Sachsen-Anhalt), SSV Borneim (Mittelrhein), SG Asel/Harsum (Niedersachsen), SV Melverode/Heidberg (Niedersachsen), 1. FC Neubrandenburg 04 (Mecklenburg-Vorpommern), TSV Schlutup (Schleswig-Holstein), TSV Helmstadt (Baden), Grimmener SV (Mecklenburg-Vorpommern), Osnabrücker SV 16 (Niedersachsen), FC Thüringen Weida (Thüringen), TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Württemberg), TSV Etelsen (Niedersachsen), SW Breckerfeld (Westfalen), SKV Rutesheim (Württemberg), 1. FC Frankfurt/Oder (Brandenburg), Fortuna Köln (Mittelrhein), Fortuna Babelsberg (Brandenburg), DJK BW Mintard (Niederrhein) FSV BW Idar-Oberstein (Südwest) FC Neuenburg (Südbaden), Heisinger SV (Niederrhein), SG Offheim/Dietkirchen (Hessen), SV Preußen Reinfeld (Schleswig-Holstein), TSV Gräfelfing (Bayern), TV Neuler (Württemberg), SG Dettingen-Dingelsdorf (Südbaden), Hamburger SV (Hamburg), SpVgg Satteldorf (Württemberg), SC St. Tönis (Niederhein).
Termin: 12. /13.06.26
Ort: SKV Rutesheim, Robert-Bosch-Str. 55, 71277 Rutesheim
SV Gebersheim, An der Hohlen Eiche 9, 71229 Leonberg
weitere Infos: www.dahsc.de, info@dahsc.de