DAHSCÜ32 findet zum 20. Mal statt von Ingo Ulmer · Gestern, 12:44 Uhr · 0 Leser

Pokalübergabe 2025 mit dem Sieger 1. FC Frankfurt/Oder – Foto: WBL DAHSC

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Am 12. und 13. Juni 2026 findet zum 20. Mal der DEUTSCHE ALTHERREN SUPERCUP Ü32 statt. Die inoffizielle Deutsche Meisterschaft für AH-Mannschaften im Ü32 Bereich erfreut sich großer Beliebtheit. So bekommen die Verantwortlichen der Wettbewerbsleitung jedes Jahr Anfragen, ob es denn möglich wäre am DAHSCÜ32 teilzunehmen und wie man sich denn anmelden kann.

Doch so einfach ist es nicht, ist der DAHSCÜ32 ein Einladungsturnier, zu dem sich die Teams qualifizieren müssen. Dies geschieht über ihre Landesmeisterschaften, Regionalmeisterschaften oder Verbandsligen. Zudem gibt es Startplätze aus dem Ranking des letztjährigen Turniers und der Ewigen Tabelle. Diese hat ein stattliche Zahl von schon über 200 teilgenommenen Teams. Das Turnier findet jedes Jahr an einem anderen Austragungsort im Bundesgebiet statt. Im Jahre 2026 im württembergischen Rutesheim, vor den Toren von Stuttgart.