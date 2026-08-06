 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

Dahoam is dahoam! Schalding, "Spiele" & Hankofen zuhause am Start

4. Spieltag - Freitag: SVS empfängt Tabellenführer und Titelkandidat Pipinsried +++ Landshut erwartet Mitaufsteiger Rosenheim +++ Samstag: Hankofen bekommt Besuch aus Kottern

von Mathias Willmerdinger · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser
Hankofens Neuzugang Marco Stefandl erzielte zuletzt in Rosenheim seinen Premierentreffer für die SpVgg - klappt`s gegen Kottern wieder?
Hankofens Neuzugang Marco Stefandl erzielte zuletzt in Rosenheim seinen Premierentreffer für die SpVgg - klappt`s gegen Kottern wieder? – Foto: Paul Hofer

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Der 4. Spieltag in der Bayernliga Süd steht an und die drei niederbayerischen Vertreter dürfen sich allesamt auf Heimspiele freuen. Bereits am morgigen Freitag sind der SV Schalding-Heining und die SpVgg Landshut dran. Der SVS empfängt Tabellenführer und Titel-Mitfavorit FC Pipinsried, die "Spiele" bekommt es im heimischen ebm-papst-Stadion am Hammerbach mit Mitaufsteiger TSV 1860 Rosenheim zu tun. Am Samstag empfängt dann die SpVgg Hankofen-Hailing den TSV Kottern - und würde gerne anschließend im Gäubodenfest in Straubing den zweiten Heimsieg der Saison feiern.

Heute, 18:30 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
18:30live

Heiko Schwarz (Cheftrainer SV Schalding-Heining)
"Der FC Pipinsried hat in den ersten drei Partien seine Ambitionen gleich mal eindrucksvoll untermauert. Eine Mannschaft, gespickt mit klasse Einzelspielern, die Fußball spielen wollen - und können. Für uns wird der Schlüssel zum Erfolg sein, dass wir konsequent verteidigen, die Räume eng machen und dann in die Umschaltmomente kommen. Wir wollen aber zuhause nicht nur verteidigen, sondern unseren Beitrag zu einer attraktiven Partie beisteuern. Heimspiele sollen Spaß machen! Im Training ist richtig Zug und Qualität drin, das stimmt uns optimistisch."

Personalien SV Schalding-Heining: Bis auf die langzeitverletzten Fabian Schnabel, Simon Dorfner, Vincent Ketzer und Samuel Langen haben die Hausherren alle Mann an Bord.

3 Spiele, 3 Siege - mit Pipinsried wartet der Tabellenführer auf Schalding.
3 Spiele, 3 Siege - mit Pipinsried wartet der Tabellenführer auf Schalding. – Foto: Adrian Goldberg

Roman Langer (Cheftrainer FC Pipinsried)
"Mit Schalding erwartet uns am Freitag eine starke Mannschaft, die in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Sie haben zuletzt auch bei 1860 München ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt und treten insgesamt mutig und selbstbewusst auf. Unser Fokus liegt aber weiterhin auf uns. Wir wollen unsere Inhalte auf den Platz bringen, mit Selbstvertrauen auftreten und in Schalding eine gute Leistung zeigen, um am Ende etwas Zählbares mitzunehmen. Wir haben großes Vertrauen in unseren etwas kleineren Kader und in die Mannschaft, die am Freitag in Schalding auflaufen wird."

Personalien FC Pipinsried: Neben den Langzeitverletzten Jonas Lindner, Valdrin Konjuhi und Dominik Neisser stehen auch Mario Götzendorfer sowie die nach dem letzten Spiel gesperrten Max Dombrowka und Jaroud Kanze nicht zur Verfügung.

In Ismaning war nix zu holen für Sebastian Maier und die "Spiele" - das soll sich gegen Rosenheim wieder ändern.
In Ismaning war nix zu holen für Sebastian Maier und die "Spiele" - das soll sich gegen Rosenheim wieder ändern. – Foto: Charly Becherer


Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
19:00live

Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut)
"Wir haben die Lehren aus der ersten Saisonniederlage in Ismaning gezogen. Die Grundstimmung ist nach wie vor sehr positiv, bei uns und auch in unserem Umfeld sind alle heiß auf Bayernliga-Fußball. Wir haben großen Respekt vor Rosenheim. Eine junge, spielerisch starke Mannschaft, die alles daran setzen wird, bei uns den ersten Saisonsieg einzufahren. Darauf stellen wir uns ein."

Personalien SpVgg Landshut: Es fehlen weiterhin nur Dominik Past (Kreuzbandriss) und Johannes Böhm (Aufbautraining nach Knie-OP).

Wolfgang Schellenberg (Cheftrainer TSV 1860 Rosenheim)
"Wir wissen, dass es eine ganz schwere Saison für uns wird. Wir werden von Anfang bis Ende schauen müssen, dass wir unsere Punkte zusammenkratzen. Aber wie gesagt: Wir haben eine junge Mannschaft und die Hoffnung ist schon groß, dass die Jungs die Liga annehmen und eine positive Entwicklung nehmen werden. Landshut habe ich zum Auftakt in Kirchanschöring gesehen. Da sind einige Akteure mit hoher Qualität drin, die auch über reichlich Erfahrung verfügen. Eine kompakte Mannschaft, die sehr diszipliniert agiert. Ich bin überzeugt, dass Landshut eine ordentliche Saison spielen wird."

Personalien TSV 1860 Rosenheim: Das Pokalspiel am Dienstag gegen Burghausen hat Spuren hinterlassen, der ein oder andere Akteur plagt sich mit Blessuren herum. Sicher ausfallen werden die langzeitverletzten Lucas Gratt, Lucian Schirbl und Johann Ngounou Djayo.

Morgen, 13:30 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
13:30live

Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)
"Wir wollen gegen Kottern den zweiten Heimsieg im zweiten Saison-Heimspiel einfahren. Dann denke ich, könnten wir von einem gelungenen Saisonstart reden. Freilich wissen wir, dass wir noch die ein oder andere Baustelle in unserem Spiel haben. Nichtsdestotrotz wollen wir der Partie unseren Stempel aufdrücken. Kottern ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison für uns noch schwer einzuschätzen. Zuletzt haben sie gegen Schalding und Pfaffenhofen insgesamt acht Gegentore kassiert. Wir gehen davon aus, dass sie primär hinten wieder kompakter stehen wollen und rechnen daher mit einem eher defensiv eingestellten Gegner."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Ersatzkeeper Patrik Neumayer fehlt nach seinem Muskelbündelriss weiterhin. Lukas Weidlich kränkelte die Woche über, hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen. Der Rest des Kaders ist fit.

Andreas Maier (Cheftrainer TSV Kottern)
"Bei uns ist Rehabilitation angesagt nach dem rabenschwarzen Tag zuhause gegen Pfaffenhofen. Die 1:4-Pleite daheim ist uns schon ins Mark gefahren. Deshalb wurde in dieser Woche knüppelhart gearbeitet. Wir wollen den Turnaround schaffen und in Hankofen was holen. Trotz Abstiegs hat die SpVgg meines Erachtens weiterhin einen guten Kader. Wir brauchen nach den beiden Niederlagen erst einmal wieder Sicherheit und Stabilität in unserem Spiel."

Personalien TSV Kottern: Neben den Langzeitverletzten, die weiterhin ausfallen, ist der Kader des TSV für das Auswärtsspiel in Hankofen noch eine Wundertüte. Für die Jahreszeit ungewöhnlich viele Erkrankte setzten den Allgäuern in dieser Woche zu.