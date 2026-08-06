Dahoam is dahoam! Schalding, "Spiele" & Hankofen zuhause am Start

Der 4. Spieltag in der Bayernliga Süd steht an und die drei niederbayerischen Vertreter dürfen sich allesamt auf Heimspiele freuen. Bereits am morgigen Freitag sind der SV Schalding-Heining und die SpVgg Landshut dran. Der SVS empfängt Tabellenführer und Titel-Mitfavorit FC Pipinsried, die "Spiele" bekommt es im heimischen ebm-papst-Stadion am Hammerbach mit Mitaufsteiger TSV 1860 Rosenheim zu tun. Am Samstag empfängt dann die SpVgg Hankofen-Hailing den TSV Kottern - und würde gerne anschließend im Gäubodenfest in Straubing den zweiten Heimsieg der Saison feiern.
Personalien SV Schalding-Heining: Bis auf die langzeitverletzten Fabian Schnabel, Simon Dorfner, Vincent Ketzer und Samuel Langen haben die Hausherren alle Mann an Bord.
Roman Langer (Cheftrainer FC Pipinsried)
"Mit Schalding erwartet uns am Freitag eine starke Mannschaft, die in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Sie haben zuletzt auch bei 1860 München ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt und treten insgesamt mutig und selbstbewusst auf. Unser Fokus liegt aber weiterhin auf uns. Wir wollen unsere Inhalte auf den Platz bringen, mit Selbstvertrauen auftreten und in Schalding eine gute Leistung zeigen, um am Ende etwas Zählbares mitzunehmen. Wir haben großes Vertrauen in unseren etwas kleineren Kader und in die Mannschaft, die am Freitag in Schalding auflaufen wird."
Personalien FC Pipinsried: Neben den Langzeitverletzten Jonas Lindner, Valdrin Konjuhi und Dominik Neisser stehen auch Mario Götzendorfer sowie die nach dem letzten Spiel gesperrten Max Dombrowka und Jaroud Kanze nicht zur Verfügung.
Wolfgang Schellenberg (Cheftrainer TSV 1860 Rosenheim)
"Wir wissen, dass es eine ganz schwere Saison für uns wird. Wir werden von Anfang bis Ende schauen müssen, dass wir unsere Punkte zusammenkratzen. Aber wie gesagt: Wir haben eine junge Mannschaft und die Hoffnung ist schon groß, dass die Jungs die Liga annehmen und eine positive Entwicklung nehmen werden. Landshut habe ich zum Auftakt in Kirchanschöring gesehen. Da sind einige Akteure mit hoher Qualität drin, die auch über reichlich Erfahrung verfügen. Eine kompakte Mannschaft, die sehr diszipliniert agiert. Ich bin überzeugt, dass Landshut eine ordentliche Saison spielen wird."
Personalien TSV 1860 Rosenheim: Das Pokalspiel am Dienstag gegen Burghausen hat Spuren hinterlassen, der ein oder andere Akteur plagt sich mit Blessuren herum. Sicher ausfallen werden die langzeitverletzten Lucas Gratt, Lucian Schirbl und Johann Ngounou Djayo.
Andreas Maier (Cheftrainer TSV Kottern)
"Bei uns ist Rehabilitation angesagt nach dem rabenschwarzen Tag zuhause gegen Pfaffenhofen. Die 1:4-Pleite daheim ist uns schon ins Mark gefahren. Deshalb wurde in dieser Woche knüppelhart gearbeitet. Wir wollen den Turnaround schaffen und in Hankofen was holen. Trotz Abstiegs hat die SpVgg meines Erachtens weiterhin einen guten Kader. Wir brauchen nach den beiden Niederlagen erst einmal wieder Sicherheit und Stabilität in unserem Spiel."
Personalien TSV Kottern: Neben den Langzeitverletzten, die weiterhin ausfallen, ist der Kader des TSV für das Auswärtsspiel in Hankofen noch eine Wundertüte. Für die Jahreszeit ungewöhnlich viele Erkrankte setzten den Allgäuern in dieser Woche zu.