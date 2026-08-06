Dahoam is dahoam! Schalding, "Spiele" & Hankofen zuhause am Start

Hankofens Neuzugang Marco Stefandl erzielte zuletzt in Rosenheim seinen Premierentreffer für die SpVgg - klappt`s gegen Kottern wieder? – Foto: Paul Hofer

Der 4. Spieltag in der Bayernliga Süd steht an und die drei niederbayerischen Vertreter dürfen sich allesamt auf Heimspiele freuen. Bereits am morgigen Freitag sind der SV Schalding-Heining und die SpVgg Landshut dran. Der SVS empfängt Tabellenführer und Titel-Mitfavorit FC Pipinsried, die "Spiele" bekommt es im heimischen ebm-papst-Stadion am Hammerbach mit Mitaufsteiger TSV 1860 Rosenheim zu tun. Am Samstag empfängt dann die SpVgg Hankofen-Hailing den TSV Kottern - und würde gerne anschließend im Gäubodenfest in Straubing den zweiten Heimsieg der Saison feiern.

Roman Langer (Cheftrainer FC Pipinsried)

"Mit Schalding erwartet uns am Freitag eine starke Mannschaft, die in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Sie haben zuletzt auch bei 1860 München ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt und treten insgesamt mutig und selbstbewusst auf. Unser Fokus liegt aber weiterhin auf uns. Wir wollen unsere Inhalte auf den Platz bringen, mit Selbstvertrauen auftreten und in Schalding eine gute Leistung zeigen, um am Ende etwas Zählbares mitzunehmen. Wir haben großes Vertrauen in unseren etwas kleineren Kader und in die Mannschaft, die am Freitag in Schalding auflaufen wird." Personalien FC Pipinsried: Neben den Langzeitverletzten Jonas Lindner, Valdrin Konjuhi und Dominik Neisser stehen auch Mario Götzendorfer sowie die nach dem letzten Spiel gesperrten Max Dombrowka und Jaroud Kanze nicht zur Verfügung.

In Ismaning war nix zu holen für Sebastian Maier und die "Spiele" - das soll sich gegen Rosenheim wieder ändern. – Foto: Charly Becherer









(Sportlicher Leiter SpVgg Landshut)

"Wir haben die Lehren aus der ersten Saisonniederlage in Ismaning gezogen. Die Grundstimmung ist nach wie vor sehr positiv, bei uns und auch in unserem Umfeld sind alle heiß auf Bayernliga-Fußball. Wir haben großen Respekt vor Rosenheim. Eine junge, spielerisch starke Mannschaft, die alles daran setzen wird, bei uns den ersten Saisonsieg einzufahren. Darauf stellen wir uns ein."



Personalien SpVgg Landshut: Es fehlen weiterhin nur Dominik Past (Kreuzbandriss) und Johannes Böhm (Aufbautraining nach Knie-OP). Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut)"Wir haben die Lehren aus der ersten Saisonniederlage in Ismaning gezogen. Die Grundstimmung ist nach wie vor sehr positiv, bei uns und auch in unserem Umfeld sind alle heiß auf Bayernliga-Fußball. Wir haben großen Respekt vor Rosenheim. Eine junge, spielerisch starke Mannschaft, die alles daran setzen wird, bei uns den ersten Saisonsieg einzufahren. Darauf stellen wir uns ein."Personalien SpVgg Landshut: Es fehlen weiterhin nur Dominik Past (Kreuzbandriss) und Johannes Böhm (Aufbautraining nach Knie-OP). Wolfgang Schellenberg (Cheftrainer TSV 1860 Rosenheim)

"Wir wissen, dass es eine ganz schwere Saison für uns wird. Wir werden von Anfang bis Ende schauen müssen, dass wir unsere Punkte zusammenkratzen. Aber wie gesagt: Wir haben eine junge Mannschaft und die Hoffnung ist schon groß, dass die Jungs die Liga annehmen und eine positive Entwicklung nehmen werden. Landshut habe ich zum Auftakt in Kirchanschöring gesehen. Da sind einige Akteure mit hoher Qualität drin, die auch über reichlich Erfahrung verfügen. Eine kompakte Mannschaft, die sehr diszipliniert agiert. Ich bin überzeugt, dass Landshut eine ordentliche Saison spielen wird." Personalien TSV 1860 Rosenheim: Das Pokalspiel am Dienstag gegen Burghausen hat Spuren hinterlassen, der ein oder andere Akteur plagt sich mit Blessuren herum. Sicher ausfallen werden die langzeitverletzten Lucas Gratt, Lucian Schirbl und Johann Ngounou Djayo.