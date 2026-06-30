 2026-06-30T12:00:28.390Z

Allgemeines

Dahme/Fläming-Liga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Dahme/Fläming-Liga

von ts · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Saskia Kobarg / FuPa-Grafik

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Dahme/Fläming-Liga
Niederlehme
SG Motzen
SG Halbe
BSC Preußen III

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Dahme/Fläming-Liga

Torhüter

Tim Podgorski (SV Rangsdorf 28): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Jonas Blümner (Ruhlsdorfer BC 1923): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Janis Hasenauer (SV Zernsdorf): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Felix Berndt (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Marvin Pietschmann (SG Großziethen II): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Jonas Hildebrandt (SV Zernsdorf): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Leon Schmidt (SG Großziethen II): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Fabian Ihlow (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Marco Timo Mizera (Heideseer SV): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Lukas Stothut (SG Niederlehme 1912): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
William Hermsdorf (SV Siethen 1977): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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