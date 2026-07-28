Dahler überzeugen auch im zweiten Testspiel der Vorbereitung

Neuzugang Alexander Möller (am Ball) trifft im Testspiel gegen den TuS Stöcken Dahlerbrück zum zwischenzeitlichen 4:0 und erzielt damit seinen zweiten Treffer in der laufenden Vorbereitung – Foto: Giuseppe Chiaramonte

Die Vorbereitung läuft beim TSV Dahl bislang nach Plan. Auch im zweiten Testspiel der Sommervorbereitung wusste die Mannschaft zu überzeugen und setzte sich gegen den TuS Stöcken Dahlerbrück deutlich mit 5:0 durch. Trotz zahlreicher Wechsel über die gesamte Spielzeit blieb der Spielfluss erhalten und das Team präsentierte sich erneut konzentriert, laufstark und effizient.

Mit einem souveränen 5:0 Erfolg gegen den TuS Stöcken Dahlerbrück bestätigt der TSV Dahl den gelungenen Start in die Sommervorbereitung. Nach dem 5:2 Auftaktsieg gegen Hagen United zeigt sich die neu formierte Mannschaft bereits in guter Verfassung.

Mit insgesamt 15 Neuzugängen nutzt das Trainerteam die Testspiele bewusst, um verschiedene Konstellationen auszuprobieren und möglichst vielen Spielern Einsatzminuten zu geben. Die Integration der neuen Spieler verläuft bislang vielversprechend. Bereits jetzt sind gute Ansätze im Zusammenspiel zu erkennen.

Von Beginn an übernahm der TSV Dahl die Kontrolle über die Partie. Michael Kupilas brachte seine Mannschaft bereits in der 10. Minute nach einem starken Zuspiel von Tim Rex mit 1:0 in Führung. In der 23. Minute schnürte Kupilas seinen Doppelpack und erhöhte auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel rotierte der TSV erneut und brachte frische Kräfte. Auch die Veränderungen hatten keinen Einfluss auf die Spielkontrolle. Tim Rex traf in der 49. Minute zum 3:0, ehe Alexander Möller nach einem starken Solo aus dem Mittelfeld in der 61. Minute auf 4:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Florian Rüger mit dem Treffer zum 5:0 Endstand in der 86. Minute.

Neben dem deutlichen Ergebnis konnte vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit überzeugen. Obwohl sich noch nicht der komplette Kader im Training befindet und einige Spieler urlaubsbedingt fehlen, entwickelt sich das Team bereits in die gewünschte Richtung. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, die Stimmung innerhalb der Mannschaft positiv und die Neuzugänge fügen sich zunehmend ein.

Nach zwei erfolgreichen Testspielen fällt das Zwischenfazit entsprechend positiv aus. Mit den Siegen gegen Hagen United und den TuS Stöcken Dahlerbrück ist der TSV Dahl erfolgreich in die Vorbereitung gestartet. In den kommenden Wochen stehen weitere Testspiele an, in denen das Trainerteam die Rotation fortsetzen und weitere Erkenntnisse für den Saisonstart sammeln wird.