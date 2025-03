Dahler Reserve siegt bei Fortuna mit 5er Pack von Goede

Am heutigen Sonntag reiste der TSV Dahl zu einem Auswärtsspiel nach Haspe, wo sie auf die dritte Mannschaft von Fortuna Hagen trafen. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zeigten die Gäste eine beeindruckende Leistung und sicherten sich mit einem souveränen 0:5-Erfolg drei wichtige Punkte.

Die Partie begann mit einem offensiven Schwung der Gäste, der bereits in der 18. Minute belohnt wurde. René Goede erzielte das erste Tor des Spiels und brachte den TSV Dahl mit 0:1 in Führung. Die Gastgeber hatten Schwierigkeiten, sich auf das druckvolle Spiel der Dahler einzustellen, und so legte Goede in der 32. Minute nach – 0:2 für Dahl.