Dahler gewinnen im Nachbarschaftsduell gegen SW Breckerfeld II

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der TSV Dahl das Nachbarschaftsduell gegen Schwarz-Weiß Breckerfeld 2 deutlich mit 2:8 gewonnen. Die Mannschaft aus Dahl zeigte sich über weite Strecken spielbestimmend und nutzte ihre Offensivaktionen konsequent aus.

Die Gastgeber aus Breckerfeld erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Lewin Dahlhaus nach einer direkten Ecke mit 1:0 in Führung. Der TSV Dahl ließ sich davon jedoch nicht beirren und fand schnell zu seinem Spiel. Tobias Giulio Rohn erzielte in der 17. Minute nach einem Eckball mit dem Kopf den Ausgleich, ehe Florian Rüger mit einem Doppelpack (23., 33.) die Partie drehte. Michael Kupilas erhöhte in der 36. Minute auf 1:4 und sorgte damit schon früh für eine komfortable Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Dahler das tonangebende Team. Lennard Dreher traf kurz nach Wiederanpfiff zum 1:5 (46.). Nach einer roten Karte für den Dahler Akteur Nico Dreesbach wegen eines Foulspiels als letzter Mann in der 50. Minute, spielte der TSV die Begegnung trotzdem souverän zu Ende. Kapitän Marcel Weiß traf in der 64. Minute zum 1:6, bevor Johannes Stefan Weißmann für Breckerfeld auf 2:6 verkürzte (74.). In der Schlussphase stellte erneut Michael Kupilas mit zwei Treffern (80., 89.) den 2:8 Endstand her.

Mit dem klaren Auswärtserfolg verbessert der TSV Dahl seine Bilanz auf 21 Punkte aus zehn Spielen. Das Torverhältnis von 44:15 unterstreicht die starke Offensivleistung der bisherigen Saison. Die Mannschaft bleibt damit auf dem vierten Tabellenplatz. Schwarz-Weiß Breckerfeld 2 rangiert nach elf Partien mit 13 Punkten und 32:41 Toren auf Platz neun.