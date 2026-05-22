Dahlenburger SK schafft Klassenerhalt nach starker Rückrunde Der Dahlenburger SK wird auch in der kommenden Saison in der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord spielen. Nach einer schwierigen Hinrunde zeigte die Mannschaft in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung und sicherte sich den Klassenerhalt vorzeitig. von FuPa Heide-Wendland · Heute, 21:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Zwei Spieltage vor Saisonende steht für den Dahlenburger SK fest, dass der Klassenerhalt geschafft ist. Durch die Niederlage des TuS Barendorf II im Nachholspiel gegen den FC Dynamo Lüneburg beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze sieben Punkte und ist damit nicht mehr aufzuholen.

Noch zur Winterpause sah die Situation deutlich schwieriger aus. Mit lediglich fünf Punkten belegte der DSK den vorletzten Tabellenplatz. Ein Sieg, zwei Unentschieden und elf Niederlagen standen nach der Hinrunde zu Buche. „Nach der Hinrunde hätten das wohl die wenigsten gedacht“, schrieb der Verein in einem Instagram-Post.

Die Mannschaft ließ sich von der schwierigen Ausgangslage allerdings nicht entmutigen. „Viele hatten uns wahrscheinlich schon abgeschrieben. Aber genau dann hat die Mannschaft Charakter gezeigt“, hieß es weiter. In der Rückrunde holte der Dahlenburger SK deutlich mehr Punkte. Fünf Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen brachten bislang 17 Punkte ein. In der Rückrundentabelle bedeutet das aktuell Rang sechs.