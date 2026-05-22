Dahlenburger SK schafft Klassenerhalt nach starker Rückrunde

Zwei Spieltage vor Saisonende steht für den Dahlenburger SK fest, dass der Klassenerhalt geschafft ist. Durch die Niederlage des TuS Barendorf II im Nachholspiel gegen den FC Dynamo Lüneburg beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze sieben Punkte und ist damit nicht mehr aufzuholen.
Noch zur Winterpause sah die Situation deutlich schwieriger aus. Mit lediglich fünf Punkten belegte der DSK den vorletzten Tabellenplatz. Ein Sieg, zwei Unentschieden und elf Niederlagen standen nach der Hinrunde zu Buche.
„Nach der Hinrunde hätten das wohl die wenigsten gedacht“, schrieb der Verein in einem Instagram-Post.
Die Mannschaft ließ sich von der schwierigen Ausgangslage allerdings nicht entmutigen. „Viele hatten uns wahrscheinlich schon abgeschrieben. Aber genau dann hat die Mannschaft Charakter gezeigt“, hieß es weiter.
In der Rückrunde holte der Dahlenburger SK deutlich mehr Punkte. Fünf Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen brachten bislang 17 Punkte ein. In der Rückrundentabelle bedeutet das aktuell Rang sechs.
Eine wichtige Rolle spielte dabei offenbar auch der Trainerwechsel. Unter Matthias Schubert stabilisierte sich die Mannschaft Schritt für Schritt und fand zunehmend zu mehr Sicherheit.
„Aus einer verunsicherten Mannschaft wurde Schritt für Schritt eine echte Einheit. Mehr Stabilität, mehr Zusammenhalt, mehr Glaube an die eigenen Stärken. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen: Spieler, Trainerteam, Betreuer und die Leute neben dem Platz“, teilte der DSK mit.
Für den Verein bedeutet der Klassenerhalt deshalb deutlich mehr als nur den Ligaverbleib. „Er ist der verdiente Lohn für eine starke Entwicklung in den letzten Monaten. Darauf können wir stolz sein“, schrieb der Verein.
Zum Saisonende stehen für den Dahlenburger SK noch die Auswärtspartie beim MTV Himbergen sowie das Heimspiel gegen Tabellenführer TSV Bienenbüttel auf dem Programm.