Dahlenburger SK bleibt in der 1. Kreisklasse Nord

Der Dahlenburger SK hat trotz eines vorletzten Platzes mit nur neun Punkten aus 28 Spielen den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord geschafft. Grund ist die Staffelverteilung der vier Absteiger aus der Kreisliga: Drei wechseln in die Südstaffel, lediglich der TuS Brietlingen kommt in die Nordstaffel. Eigentlich sah die Regelung vor, dass zwei Mannschaften aus der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord absteigen.