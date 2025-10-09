Dahlem-Schmidtheim mit Standardergebnis an die Tabellenspitze

Nach Mechernich, Flamersheim/Kirchheim und Lommersum musste sich nun auch der TSV Schönau gegen Dahlem-Schmidtheim mit 4:0 geschlagen geben. In sieben Spielen besiegte die SG ihren Gegner nun mit diesem klaren Ergebnis. Hinzu kommt, dass 6:2 gegen Frauenberg, welches ebenfalls deutlich zu Buche schlägt. Dahlem-Schmidtheim ist nach der Auftaktniederlage gegen Sötenich nun sechs Mal siegreich gewesen und hat vorrübergehend (Sötenich hat ein Spiel weniger ausgetragen) die Tabellenspitze übernommen. Dieser erste Platz wird der SG auch zum Saisonende hin von vielen A-Liga-Experten zugetraut. Und in dieser Form wird der Aufstieg auch nur über Dahlem-Schmidtheim gehen. Schönau, was in der Anfangsphase des Spiels früh mit einem Doppelschlag in Rückstand geriet, bleibt bei zwölf Punkten auf Platz sechs der Tabelle stehen.

Mit seinem Doppelpack verbessert sich Johann Jentges in der Torjägerwertung und schließt mit nun sieben Treffern zu den Spitzenplätzen auf. Der robuste Stürmer der SG Dahlem-Schmidtheim hat jetzt schon so viele Tore erzielt wie in seiner besten A-Liga-Saison für die SG in 2022/2023. Ob er an die 18 Tore aus der letzten Saison, wo Jentges für die II. Mannschaft in der C-Liga auflief herankommt, wird sich im Verlauf der Saison noch zeigen.

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 9

1. Jens Knebel (SV Sötenich): 9

3. Yannick Schorn (SV Nierfeld): 8

3. Jens Honnef (TuS Mechernich): 8

3. Maurice Platz (TuS Vernich): 8

6. Sven Pohl (SV Nierfeld): 7

6. Johann Jentges (SG Dahlem-Schmidtheim): 7

8. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 6

9. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 5

9. Martin Schmitz (SV Sötenich): 5

9. Chris Schmauder (TSV Schönau): 5

9. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 5

Der Führende der Gesamtwertung Yannick Schmitz von der SG Dahlem-Schmidtheim baut seinen Vorsprung weiter aus. In seinem sechsten Saisonspiel blieb der 24-Jährige bereits zum fünften Mal ohne Gegentor. Aktuell sieht die Torhüterkonkurrenz nur noch die Rücklichter des Aufstiegsgaranten von vor zwei Jahren. Dort wurde Schmitz mit neun weißen Westen ebenfalls bester Torhüter der Liga.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 5

2. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 1

4. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 1

4. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.