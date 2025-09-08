Dahl verliert auf dem Platz – gewinnt aber am Grünen Tisch mit 0:2

Es war ein Kreisliga-Duell wie Nostalgie pur auf dem traditionsreichen Ascheplatz. Der TSV Dahl II tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden. International Hagen begann druckvoll und erspielte sich erste Gelegenheiten. Doch Dahl zeigte sich eiskalt, als sich in der 30. Minute die erste große Chance bot: Fynn Lakotta war zur Stelle und brachte den TSV mit 0:1 in Führung.
Der Jubel währte jedoch nicht lange. International Hagen nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive und glich in der 38. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel drückte International weiter und belohnte sich in der 63. Minute mit dem 1:2 Führungstreffer.
Der TSV Dahl II hatte durchaus Chancen, noch einmal zurückzukommen. Mehrfach tauchte man gefährlich vor dem Tor auf, doch die Abschlüsse verfehlten knapp das Ziel oder wurden vom stark aufgelegten Keeper der Gäste pariert. Am Ende stand sportlich ein 1:2 aus Sicht des TSV Dahl II – in einem insgesamt sehr fairen Spiel, in dem beide Mannschaften stets respektvoll miteinander umgingen.
Doch nach dem Abpfiff kam es zur entscheidenden Wendung: International Hagen setzte nicht spielberechtigte Akteure ein. Deshalb wird die Partie am Grünen Tisch mit 2:0 für den TSV Dahl II gewertet.
⸻
Tabellensituation
Durch die Wertung verbessert sich der TSV Dahl II auf Rang 2 der Tabelle. Mit 8 Punkten aus 4 Spielen (Torverhältnis 15:7) liegt das Team gleichauf mit dem Spitzenreiter SSV Hagen, der ebenfalls 8 Punkte hat (Torverhältnis 18:7). Beide Teams sind aktuell ungeschlagen und bilden die Spitze der Liga.
Am anderen Ende der Tabelle bleibt International Hagen (4 Spiele, 0 Punkte, 1:18 Tore) auf dem letzten Platz.
⸻
Ausblick
Am kommenden Sonntag empfängt der TSV Dahl II um 13:00 Uhr den SV Boele-Kabel II.
International Hagen gastiert zeitgleich bei Berchum/Garenfeld III.