Dahl verliert auf dem Platz – gewinnt aber am Grünen Tisch mit 0:2 Kreisliga C1 Hagen TSV Dahl II Inter Hagen

Es war ein Kreisliga-Duell wie Nostalgie pur auf dem traditionsreichen Ascheplatz. Der TSV Dahl II tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden. International Hagen begann druckvoll und erspielte sich erste Gelegenheiten. Doch Dahl zeigte sich eiskalt, als sich in der 30. Minute die erste große Chance bot: Fynn Lakotta war zur Stelle und brachte den TSV mit 0:1 in Führung.

Der Jubel währte jedoch nicht lange. International Hagen nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive und glich in der 38. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel drückte International weiter und belohnte sich in der 63. Minute mit dem 1:2 Führungstreffer. Der TSV Dahl II hatte durchaus Chancen, noch einmal zurückzukommen. Mehrfach tauchte man gefährlich vor dem Tor auf, doch die Abschlüsse verfehlten knapp das Ziel oder wurden vom stark aufgelegten Keeper der Gäste pariert. Am Ende stand sportlich ein 1:2 aus Sicht des TSV Dahl II – in einem insgesamt sehr fairen Spiel, in dem beide Mannschaften stets respektvoll miteinander umgingen.