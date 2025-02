Dahl mit wichtigen drei Punkten für den Klassenerhalt !

TSV Dahl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lenard Nikolaus Dreher traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Ben Ganskow den Vorsprung des Heimteams. Finn Jannik Gens vollendete zum dritten Tagestreffer in der 29. Spielminute. Der Al Seddiq Hagen rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. In der 53. Minute stellte TSV Dahl personell um: Per Doppelwechsel kamen Max Born und Christian Hyskiauf den Platz und ersetzten Gens und Nico John. Das Team von Amin Ahakham witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 ein (63.). Für das 4:1 von TSV Dahl sorgte Michael Kupilas, der in Minute 85 zur Stelle war. Abderrahim Achkif beförderte das Leder zum 2:4 von Al Seddiq über die Linie (86.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kupilas, der das 5:2 aus Sicht von TSV Dahl perfekt machte (88.). Schließlich erlitt der Al Seddiq Hagen im direkten Aufeinandertreffen mit dem Abstiegskonkurrenten eine deutliche Niederlage.

Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat TSV Dahl momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Al Seddiq ist TSV Dahl weiter im Aufwind.