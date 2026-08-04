„Daher erwarte ich mit die schwerste Aufgabe am Anfang der Saison“

– Foto: Michael Sauer

Im FuPa-Teamcheck zieht Trainer Lucio Geral von der SG Union 1919 Klosterfelde aus der NOFV-Oberliga Nord eine Bilanz der Sommer-Vorbereitung. Er analysiert den Verlauf der Testspiele, spricht über die Integration der Neuzugänge und formuliert die Ziele seines Teams vor dem Saisonstart am Sonntag, den 9. August, um 14 Uhr beim F.C. Hansa Rostock II.

Mit großem Engagement und intensiver Arbeit hat das Team die Wochen vor dem scharfen Start genutzt. „Die Integration der neuen Spieler und Vertiefung der Spielidee hat sehr zu unserer Zufriedenheit funktioniert“, sagt Lucio Geral gegenüber FuPa. Dennoch zeigte sich die Hintermannschaft in den Testspielen nicht immer sattelfest. Das Trainerteam sieht die Verantwortung dafür allerdings auch bei sich selbst: „Dass wir in keinem Testspiel ohne Gegentreffer geblieben sind, lag leider auch an uns Trainern selbst, da wir die Spielphase ‚gegen den Ball‘ erst im späteren Verlauf der Vorbereitung trainiert haben und diese Phase auch noch nicht abgeschlossen ist.“

Lob für die menschliche und sportliche Qualität der Zugänge

Besonderes Augenmerk lag in den vergangenen Wochen auf den neuen Gesichtern im Kader, die sich bereits bestens eingefügt haben. „Erstmal ist es in Klosterfelde ganz wichtig, dass die Spieler menschlich reinpassen, gute Charaktere und Lust darauf haben, die Art Fußball zu spielen, wie wir es machen. Da muss ich den Neuzugängen ein großes Kompliment aussprechen, gerade weil sie noch sehr jung sind, dass es so positiv ineinandergreift“, betont der Coach.

Die jungen Akteure drängen bereits vehement nach vorne: „Lion Gantzke wird die ersten Spiele direkt in der Oberliga auf Minuten im Tor kommen. Danny Mank spielt mit sehr viel Herzblut für einen Startelfplatz. Jannes Latzke duelliert sich sehr erwachsen mit seinem direkten Konkurrenten Gia Huy Phong, der sowohl nach Klosterfelde gezogen ist als auch immer besser reinkommt ins System. So geht es bei den anderen Spielern eigentlich nahtlos weiter...“

Fokus auf Kadersicherheit und gezielte Verstärkungen

Hinsichtlich weiterer Kaderveränderungen herrscht im Verein eine ruhige Besonnenheit. „Wir haben noch einen freien Slot, den wir gut überlegt nutzen wollen, wenn nicht jetzt, dann im Winter“, erklärt der Trainer mit Blick auf mögliche Neuverpflichtungen. Auf der Abgangsseite ist die Lage ebenfalls klar definiert: „Eigentlich ist kein weiterer Abgang geplant.“

Jugendlicher Schwung und Kabinenharmonie als Trümpfe

Aus der Altersstruktur schöpft die Mannschaft enorme Energie und eine hohe Dynamik für die kommenden Aufgaben. „Wir sind 22 Jahre im Durchschnitt, nimmt man die Poolspieler mit rein, sogar unter 21 Jahre. Das ermöglicht uns eine hohe Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Jungs. Sie regenerieren schnell und saugen die Inhalte größtenteils auf. Das ist neben der Harmonie in der Kabine sicherlich ein Asset, was uns stärkt“, schildert Lucio Geral die Vorzüge seines Teams.

Bestätigung der Vorjahresplatzierung und Infrastruktur im Blick

Die Zielsetzung für das anstehende Spieljahr ist vielschichtig und umfasst sowohl sportliche als auch vereinspolitische Aspekte. Als sportliche Vorgabe gilt es, „den Tabellenplatz der Vorsaison bestätigen und die Idee weiter zu festigen.“ Doch auch abseits des grünen Rasens stehen wegweisende Schritte an: „Infrastrukturell den Bau der neuen 1. Herrenkabine und inhaltlich die noch engere Verzahnung zwischen 2. und 1. Herren schaffen.“

Der Blick auf die Konkurrenz im Titelkampf

Im Ringen um die vorderen Plätze rechnet der Trainer mit starker Konkurrenz. „Hansa Rostock II spielerisch und von der Fitness und Hertha 03 Zehlendorf sowie der SV Siedenbollentin von der individuellen Besetzung haben sicherlich starke Teams zusammen für eine Meisterschaft. Eine ähnliche Platzierung wie wir letztes Jahr als Aufsteiger traue ich den Füchsen und Berliner AK zu“, blickt der Coach voraus.

Harte Reifeprüfung zum Auftakt an der Ostsee

Am Sonntag, den 9. August, um 14 Uhr wartet schließlich die erste echte Standortbestimmung bei Hansa Rostock II. Die Erinnerungen an die vergangenen Duelle sind noch sehr präsent: „Spielerisch war Hansa II in der Rückrunde für mich der beste Gegner, den wir hatten. Daher erwarte ich mit die schwerste Aufgabe direkt am Anfang der Saison.“