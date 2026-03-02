Daheim läufts rund

Pünktlich zur Märzenbecherblüte erblüht auch der Zeller Berg zum ersten Pflichtspiel im

Kalenderjahr 2026. Der Kreisliga-Fußball nimmt wieder Fahrt auf und Woche für Woche geht

es um wichtige Punkte.

Die erste Mannschaft des TSG Zell u. A. muss Boden gut machen, da in der Vorrunde zu oft

Federn gelassen wurde. Alles steht nun unter dem Motto „Aufholjagd“. Bei der Jagd auf die

ersten drei Punkte nach der Wintervorbereitung bekam es Team I mit dem SF Jebenhausen

zu tun. Die Niederlage aus dem Hinspiel galt es wiedergutzumachen.

Die Platzverhältnisse ließen schon vor Beginn der Partie auf wenig spielerische Finessen

hoffen. Kampf und Leidenschaft waren mehr denn je der Schlüssel zum Erfolg. Den Job des

Schlüsseldiensts übernahm Nico Dose. Den Angriff selbst eingeleitet, setzte sich Dose nach

gezieltem Steckpass von Leon Bauer im Strafraum durch, behielt einen kühlen Kopf und

veredelte den ansehnlich vorgetragenen Angriff zum 1:0. Ab Minute 21 war man somit mit

einem Tor in Front. Mit aufopfernden Zweikämpfen, konsequenter Verteidigung und auch

etwas Glück hielt man den Gast aus Jebenhausen so gut es ging vom eigenen Tor entfernt.

Immer wieder fand der TSG über Konter Entlastung, konnte aber keine Vorentscheidung

erzwingen. Die fleißige und disziplinierte Defensivarbeit führte jedoch dazu, dass die knappe

Führung auch beim Ertönen des Schlusspfiffs Bestand hatte.

Solch einen Start wünscht sich doch jeder, der es mit der TSG hält. Mit einer Energieleistung

über 90 Minuten fügte Team I den Sportfreunden aus Jebenhausen die erste

Saisonniederlage zu und verkleinert damit den Abstand nach oben. In zwei Wochen kommt

der nächste Brocken an den Zeller Berg. Gegen den GSV Dürnau gilt es, den Berg weiter zu

verteidigen. Diese Saison behielt Team I daheim bislang immer die Oberhand und sackte die

maximale Punktausbeute ein.

Danke fürs zahlreiche Erscheinen und Anfeuern!

Bis in zwei Wochen.

N.H.