Daheim ist es am Schönsten - Das Heimspielranking

Ganz oben im Saisonranking steht der Meister und Aufsteiger JSG Erft 01 Euskirchen. In 13 von 14 Heimspielen gab sich die Kockerols-Elf keine Blöße und ging als Sieger vom Platz. Hinzu kommt ein Unentschieden, was letztlich zu 40 von 42 möglichen Punkten führte. Einzig der Vizemeister TuS Chlodwig Zülpich II entführte am zehnten Spieltag einen Zähler aus Kuchenheim. Zülpich erspielte sich seinerzeit ein 1:1 Unentschieden. Mit 83:13 Toren überzeugte Erft 01 in allen Belangen und wies die Gegner reihenweise in die Schranken Schützenfeste standen gegen Füssenich-Geich (9:0), Hellenthal (8:0), Roitzheim (15:1) und Lommersum (10:1) auf der Tagesordnung. Der Kunstrasenplatz ist für die JSG-Kicker definitiv ein großer Vorteil, zumal die Mannschaft zu weiten Teilen seit mehreren Jahren diesen Platz kennt. Das sich aber selten mehr als 50-60 Zuschauer die Heimspiele anschauen erstaunt doch sehr. Am unattraktiven Fußball kann es jedenfalls nicht liegen. Vielleicht ändert sich das, wenn man in Zukunft in der Kernstadt (Die Sportanlage Im Auel soll die neue Heimat werden) seine Heimspiele absolviert.

Platz zwei sichert sich der TuS Zülpich II. Der Vizemeister gewann elf Heimspiele, spielte einmal Unentschieden und verlor in zwei Partien. Das Unentschieden gelang gegen Weilerswist im letzten Saisonspiel, nachdem man ein 0:2 noch zu einem 2:2 Punktgewinn einspielte. Nichts zu holen gab es hingegen am 3. Spieltag, als man der SG Flamersheim/Kirchheim mit 2:6 unterlag. Am 25. Spieltag hieß es dann gegen Spitzenreiter Erft 01 Euskirchen knapp 1:2. Am Ende waren es 34 Heimpunkte für die Zülpicher, deren Torverhältnis mit 67:25 ausfiel. Der höchste Heimsieg gelang am 22. Spieltag. Gegner SC Roitzheim war beim 14:0 chancenlos. Auffällig ist, dass dieses Spiel das einzige in der gesamten Heimserie blieb, in welchem Zülpich nicht mindestens einen Gegentreffer kassierte.