Daheim geht beim FC Memmingen II nichts

Unterschiedlicher könnten die Gefühlswelten kaum sein. Während der FC Memmingen II mit dem 0:4 gegen den FSV Pfaffenhofen die nächste Heimpleite einstecken musste und im Tabellenkeller der Landesliga Südwest festhängt, ist beim TSV Schwabmünchen fast alles eitel Sonnenschein. Der Spitzenreiter feierte gegen den SV Manching den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Die U21 des FC Memmingen hat auch ihr drittes Heimspiel hintereinander verloren. Mit 0:4 fiel die Niederlage gegen den spielstarken FSV Pfaffenhofen zudem recht deftig aus. Die Oberbayern erwischten einen Start nach Maß und nutzten einen Fehler durch Maurice Untersänger zum 0:1. Erst nach etwa 20 Minuten kamen die Memminger etwas besser in die Partie und hätten mit etwas Glück auch den Ausgleich erzielen können. Stattdessen gelang Gabriel Hasenbichler auf der Gegenseite das 0:2.

Nach dem Wechsel zeigten sich die Memminger sichtlich engagierter. Der Wille, die Partie noch zu drehen, war unverkennbar. Aber Pfaffenhofen zeigte sich abgeklärt und erhöhte – erneut durch Untersänger. Spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Kenan Bajramovic , der zuvor schon eine Zehn–Minuten–Strafe abzusitzen hatte, war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte Jonas Riedl mit dem 0:4. (ass)

Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Maurice Untersänger (5.), 0:2 Gabriel Hasenbichler (36.), 0:3 Maurice Untersänger (50.), 0:4 Jonas Redl (86.)

Gelb-Rot: Kenan Bajramovic (74./FC Memmingen II)

Mit leeren Händen trat der TSV Hollenbach die gut 150 Kilometer lange Heimreise von der Partie bei der SG Niedersonthofen/Martinszell an. Im Oberallgäu setzte es eine 1:2-Niederlage. Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner sah eine gute Leistung seiner Elf, wenngleich er ein altes Leid zu beklagen hatte: „Im letzten Drittel gehen uns die Ideen aus.“

Die Niso-Boys waren mit ihrer Leistung zwar nicht ganz zufrieden, wohl aber mit der Punktausbeute. Kurz vor der Pause leitete ein Freistoß von Maximilian Gebhart das 1:0 ein. Der 1,95 Meter große Maximilian Mayer köpfte die Spielgemeinschaft letztlich in Führung. Nach der Pause übernahm Hollenbach zusehends die Spielkontrolle, was auch bald das 1:1 brachte. Nach Lesers Flanke wuchtete Maximilian Zeyer per Kopf unhaltbar in die Maschen. Doch schon sechs Minuten später lag Niedersonthofen wieder vorne. Nach Gebharts Flanke war der spielende Co-Trainer Simon Frasch trotz Bedrängnis mit dem Kopf erfolgreich. Die große Gelegenheit, Hollenbach noch einen Punkt zu retten, hatte Mederer. Er wurde aber aber im letzten Moment von Lukas Mayr, der Stammkeeper Lukas Frasch im SG-Tor vertrat, gebremst (88.). (nzf) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Maximilian Mayer (43.), 1:1 Maximilian Zeyer (56.), 2:1 Simon Frasch (62.)