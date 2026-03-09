Daglfing-Brasilianer schockt Anzing mit Last-Minute-Ausgleich

Sieben Niederlagen in Folge, dann die Hoffnung auf einen Punkt. Doch Helios-Daglfing traf spät zum Sieg gegen den FC Anzing.
Lange sah es für den FC Anzing-Parsdorf nach sieben Saisonniederlagen in Folge immerhin nach einem Punktgewinn aus. Doch spät in der Nachspielzeit traf Matheus da Silveira zum 2:1-Sieg für Helios-Daglfing – und die Gastgeber mitten ins Herz. „Wir waren nicht bis zum Schluss aufmerksam genug“, kritisierte Peter Beierkuhnlein. In der 93. Minute bekam Daglfings Brasilianer den Ball im Strafraum mit dem Rücken zum Tor, konnte sich drehen und den Ball aus spitzem Winkel ins Torwarteck versenken.
Dabei hatte es für die „Hausherren“ auf Vaterstettens Kunstrasen gut begonnen. Nach einem gegnerischen Einwurf wurde der Ball erobert und schnell in den Strafraum geflankt, wo Silvan Schuster eingerückt war und zur frühen Führung traf. „In den ersten Minuten waren wir gut im Spiel und griffig“, so Beierkuhnlein, der sich über den Elfmeterpfiff vor dem 1:1 ärgerte: „Es war ein minimaler Kontakt, der einmal von hundert so gepfiffen wird.“ Benjamin Maierhofer versenkte zum 1:1 (47.).
Beierkuhnlein gefiel nach der ordentlichen Anfangsphase der FC-Auftritt nicht mehr: „Das Spiel war allgemein nicht gut. Wir hatten keine Ruhe am Ball und waren dadurch hauptsächlich am Verteidigen. Das hat Kräfte gekostet und dem Gegner in die Karten gespielt.“ Bei den Gästen war besonders Matheus Magalhaes da Silveira in der Schlussphase noch frisch. Er war erst in der 82. Minute eingewechselt worden.