Daglfing-Brasilianer schockt Anzing mit Last-Minute-Ausgleich

Anzing (rot) wurde spät geschockt und konnte erneut keine Punkte mitnehmen. – Foto: S. Hafen

Lange sah es für den FC Anzing-Parsdorf nach sieben Saisonniederlagen in Folge immerhin nach einem Punktgewinn aus. Doch spät in der Nachspielzeit traf Matheus da Silveira zum 2:1-Sieg für Helios-Daglfing – und die Gastgeber mitten ins Herz. „Wir waren nicht bis zum Schluss aufmerksam genug“, kritisierte Peter Beierkuhnlein. In der 93. Minute bekam Daglfings Brasilianer den Ball im Strafraum mit dem Rücken zum Tor, konnte sich drehen und den Ball aus spitzem Winkel ins Torwarteck versenken.

Dabei hatte es für die „Hausherren“ auf Vaterstettens Kunstrasen gut begonnen. Nach einem gegnerischen Einwurf wurde der Ball erobert und schnell in den Strafraum geflankt, wo Silvan Schuster eingerückt war und zur frühen Führung traf. „In den ersten Minuten waren wir gut im Spiel und griffig“, so Beierkuhnlein, der sich über den Elfmeterpfiff vor dem 1:1 ärgerte: „Es war ein minimaler Kontakt, der einmal von hundert so gepfiffen wird.“ Benjamin Maierhofer versenkte zum 1:1 (47.).