Daghim trifft früh, Grabara hält Elfmeter

Nach sechs sieglosen Bundesligaspielen in Serie hat der VfL Wolfsburg seine Negativserie beendet. Im Nordduell beim Hamburger SV setzten sich die Niedersachsen am Samstag mit 1:0 (1:0) durch und feierten den ersten Erfolg seit Ende August. Adam Daghim sorgte mit einem präzisen Schlenzer in der 15. Minute für das Tor des Tages, während Torhüter Kamil Grabara mit mehreren Glanztaten den knappen Vorsprung festhielt.

Im ausverkauften Volksparkstadion mit 57.000 Zuschauenden entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie. Der HSV startete mit viel Tempo, drängte die Gäste tief in die eigene Hälfte und kam früh zu Abschlüssen.

Der Treffer zeigte Wirkung, Hamburg drängte sofort auf den Ausgleich. Immer wieder tauchten Ransford Königsdörffer, Rayan Philippe und Sambi Lokonga gefährlich vor dem Tor auf, doch die Wolfsburger Defensive warf sich entschlossen in die Zweikämpfe. In der 44. Minute schien der Ausgleich greifbar: Koulierakis brachte Lokonga im Strafraum zu Fall – Elfmeter für den HSV. Doch Grabara ahnte die Ecke, blieb lange stehen und wehrte Königsdörffers Schuss stark ab. Sekunden später traf Lokonga aus spitzem Winkel nur die Latte – mit Glück und großem Einsatz rettete der VfL die knappe Führung in die Pause.

Der VfL verteidigte jedoch aufmerksam und nutzte in der 15. Minute seine erste klare Gelegenheit: Nach einem Ballgewinn im eigenen Drittel schaltete das Team von Paul Simonis blitzschnell um. Über Christian Eriksen gelangte der Ball zu Daghim, der sich auf der rechten Seite gegen Luka Vuskovic durchsetzte, in die Mitte zog und den Ball aus rund 16 Metern unhaltbar ins linke Eck schlenzte – die frühe Führung für Wolfsburg.

Zweite Halbzeit: Grabara wächst über sich hinaus

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild. Hamburg blieb feldüberlegen, Wolfsburg verteidigte tief und setzte auf Konter. Gleich in der 47. Minute hatte Miro Muheim die Riesenchance zum Ausgleich, als sein Freistoß an den Pfosten prallte. Kurz darauf verfehlte er aus dem Spiel heraus knapp das lange Eck. Die Niedersachsen hielten jedoch dagegen – und hätten in der 55. Minute alles klar machen können: Nach starker Vorarbeit von Mohammed Amoura tauchte Aaron Zehnter frei vor dem Tor auf, schob den Ball aber haarscharf vorbei.

In der Schlussphase drückte der HSV mit Macht, doch der VfL verteidigte geschlossen und leidenschaftlich. Grabara parierte kurz vor Schluss einen Kopfball von Poulsen, ehe Wolfsburg beinahe noch das 2:0 erzielte: Nach einem verunglückten Eckball der Gastgeber fasste sich Joakim Maehle aus der eigenen Hälfte ein Herz und schoss auf das leere Tor – der Ball klatschte an den Pfosten. Wenig später war Schluss, und die Wolfsburger feierten einen emotionalen Auswärtssieg.

„Ich habe gesehen, dass die Statistiken des HSV deutlich besser waren. Sie haben das wirklich gut gespielt“, sagte Simonis nach dem Spiel. „Meine Mannschaft hat nach den vergangenen zwei Partien sehr gut reagiert. Darauf bin ich stolz.“

Aufstellungen und Daten

Hamburger SV: Heuer Fernandes – Capaldo (88. Ramos), Vuskovic, Elfadli (88. Pherai) – Mikelbrencis (77. Balde), Lokonga (64. Fabio Vieira), Remberg, Muheim – Philippe, Königsdörffer (64. Poulsen), Dompe

VfL Wolfsburg: Grabara – Kumbedi (85. Maehle), Seelt, Koulierakis, Zehnter – Souza (56. Dardai), Arnold – Daghim, Eriksen (67. Svanberg), Amoura (56. Wimmer) – Wind (67. Skov Olsen)

Tor: 0:1 Daghim (15.)

Gelbe Karten: Vuskovic / Souza, Amoura, Wind, Svanberg, Wimmer

Schiedsrichter: Martin Petersen (Filderstadt)

Zuschauer: 57.000 (ausverkauftes Volksparkstadion)

Mit dem hart erkämpften Sieg verschafft sich der VfL etwas Luft im Tabellenkeller und tankt Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Bereits am Dienstag (28. Oktober, 18.30 Uhr) wartet in der zweiten Runde des DFB-Pokals das Heimspiel gegen Holstein Kiel – die Chance, den Aufwärtstrend zu bestätigen.