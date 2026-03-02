Dagersheim und Darmsheim völlig losgelöst, Büsnau im Elfer-Pech

Im Bezirksliga-Duell zwischen Croatia Stuttgart und SV Nufringen dominierte die Heimelf klar und gewann mit 3:0. Nenad Stevanovic eröffnete in der 10. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss ins Netz. Robert Maric erhöhte in der 85. Minute mit einem kraftvollen Abschluss, bevor er in der Nachspielzeit erneut traf und den Endstand herstellte.

Im spannenden Duell zwischen Spvgg 1897 Cannstatt und SpVgg Holzgerlingen fielen gleich fünf Tore. Devrim Azad Sefer brachte die Gastgeber in der 28. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Max Horn für Holzgerlingen aus, gefolgt von einem weiteren Treffer von Marvin Mayer, der die Gäste in der 32. Minute in Führung brachte. Nach der Pause sorgte Marco Schulz für den 2:2-Ausgleich (53.). In der Nachspielzeit schockte Linus Kislat Cannstatt mit dem entscheidenden 3:2 für Holzgerlingen.

Im Volksbankstadion trafen der VfL Herrenberg und der SV Bonlanden in einem spannenden Bezirksliga-Spiel aufeinander. Nach der Halbzeit brachte Dennis Adam die Gäste in der 46. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. In der 84. Minute erhöhte Tom Böttinger mit einem unglücklichen Eigentor auf 0:2. Can Abalioglu sorgte in der 87. Minute für den Anschluss, doch der VfL konnte nicht mehr ausgleichen.

In einem packenden Bezirksliga-Duell setzten sich die Gastgeber vom TV Darmsheim mit 6:2 gegen den VfL Oberjettingen durch. Simon Zweigle eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, bevor Lucas Flister in der 30. Minute den Ausgleich erzielte. Kurz vor der Halbzeit brachte Simon Lindner Darmsheim erneut in Führung (40.). Fabian Schneider erhöhte nach der Pause auf 3:1 (52.) und traf später noch zweimal (69., 73.). Fabian Seeger verkürzte für Oberjettingen auf 3:2 (58.), doch Lindner stellte mit seinem zweiten Treffer den 6:2-Endstand her (78.).

Am Sonntag, den 1. März 2026, empfing der ASV Botnang den TSV Dagersheim auf dem Kunstrasenplatz. Trotz des dominierenden Starts der Hausherren gingen die Gäste in der 15. Minute durch Kevin Molodovski in Führung, der einen Freistoß im Strafraum verwertete. Botnang reagierte schnell und erzielte durch Edison Qenaj in der 23. Minute den Ausgleich. Doch Lars Kristoffersen brachte Dagersheim kurz vor der Halbzeit erneut in Führung (45+1'). Nach dem Wechsel glich Rick Hachenbruch in der 48. Minute aus, doch Merih Yesilirmak (55'), Adrian Wichert (82') und Mika Lehmann (90+1') sicherten den Gästen den 5:2-Sieg. Der ASV konnte trotz Chancen nicht überzeugen.

Im Bezirksliga-Duell zwischen SV Deckenpfronn und SV Vaihingen setzte sich die Heimelf klar mit 3:1 durch. Angelos Zervas eröffnete das Spiel bereits in der 2. Minute mit einem präzisen Schuss ins Eck. Nach der Halbzeit erhöhte Niklas Wunsch in der 46. Minute mit einem Kopfball auf 2:0. Timo Schwarz traf in der 57. Minute zum 3:0. Ein Eigentor von Louis Mehl in der 89. Minute sorgte für den Endstand.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen TSV Jahn Büsnau und TSV Musberg setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Al Baraa Al Hariri eröffnete in der 21. Minute das Tor für Musberg nach einer präzisen Vorlage von Manuel Rath. Kurz vor der Pause erhöhte Daniel Frenzel Medina in der 44. Minute auf 2:0, assistiert von Deniz Yesilyurt. Nach der Halbzeit gelang Marc Hetzel in der 68. Minute der Anschlusstreffer für Büsnau. Dramatisch wurde es in der Schlussphase, als Cedric Hornung in der 89. Minute einen Elfmeter vergab. In der Nachspielzeit sah Kristijan Cagalj die Gelb-Rote Karte.

Im spannenden Duell zwischen TV Echterdingen und SV Rohrau endete die Partie mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. In der 33. Minute brachte Björn Holz die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch der TV Echterdingen ließ sich nicht entmutigen und glich in der 55. Minute durch Patrik Sapina aus, der eine perfekte Vorlage von Ivan Cosic verwertete.