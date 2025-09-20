Dagdemir will nicht nur Paul-Backup sein

Ceyhun Dagdemir ist neben Jamie van de Loo und Alessandro Hochbaum einer von drei externen Sommer-Neuzugängen beim Landesligisten SV Budberg. Der 19-jährige Angreifer stammt aus Berlin, wo er zuletzt beim BFC Preußen in der A-Junioren-Regionalliga spielte, dem Pendant zur hiesigen Niederrheinliga, und als Stammspieler mit 17 Scorerpunkten (zehn Tore, sieben Assists) auf sich aufmerksam machte. Nun will der bullige Mittelstürmer in seiner neuen Heimat fußfassen – und seinen Weg im Seniorenfußball gehen. Wie ihn sein beim SVB bekannter Onkel zum Wechsel überzeugte und wie er die Herausforderrolle hinter Moritz Paul annimmt.

Dagdemir selbst fühlt sich bei seinem neuen Klub schon nach wenigen Monaten pudelwohl: „Ich wurde herzlich empfangen. Wir sind eine eingespielte Mannschaft, die nicht jeden von außerhalb sofort annimmt. Umso schöner, dass ich sofort das Vertrauen vom Team und von den Trainern gespürt habe.“ Der Deutsch-Türke fand über einen Zufall den Weg zum SVB. Sein Onkel ist der einstige Orsoyer Erkan Ayna. Der 39-Jährige spielt für die dritte Mannschaft in der Kreisliga B. „Er hat mir viel erzählt – dass es ein familiärer Klub ist, mit anderen Werten und großem Zusammenhalt.“

Tim Wilke schwärmte schon wenige Tage nach der Verpflichtung von den Fähigkeiten Dagdemirs. „Cey ist ein feiner Fußballer und ein demütiger, lernbereiter Typ. Er hat uns vor allem läuferisch überrascht, ist im Training super willig.“ Es sei wie bei den Bayern: „Wer will schon Backup hinter Harry Kane sein? Ohne sie zu vergleichen – Moritz ist selten verletzt, spielt fast immer. Aber Cey weiß um seine Rolle. Er bringt ein spannendes Profil mit, ist hungrig, ein typischer Strafraumspieler mit druckvollen, kurzen Bewegungen. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Dagdemirs Umzug nach Nordrhein-Westfalen hat in erster Linie mehrere private Gründe. Seine Mutter ist gebürtige Duisburgerin. Die Familie, zu der noch zwei ältere Geschwister gehören, führte es auch wegen der pflegebedürftigen Großeltern dorthin zurück. „Ich wollte meine Karriere hier fortführen. Fußballerisch gibt es hier einfach mehr Optionen als in Berlin. Es geht schon intensiver zur Sache und die Qualität ist höher“, sagt der Stürmer, der vor seiner letzten Station fünf Jahre beim Berliner AK spielte.

In Budberg hinterließ der 19-Jährige von Beginn der Vorbereitung an Eindruck. Bei den Rheinberger Stadtmeisterschaften Ende Juli traf er in jedem Spiel. Auch in der Liga folgten schon zwei Tore – zuletzt beim Auswärtsspiel in Mülheim und im ersten Heimspiel spät zum umjubelten 4:3 gegen Hamborn 07. „Als junger Spieler muss man die Zähne zusammenbeißen und Druck aushalten. Das gehört dazu“, erklärt Dagdemir.

Bereit für die Zukunft

Seine Rolle in Budberg sieht der flexible Offensivmann nicht nur als zweiter Mann hinter Top-Torjäger Moritz Paul. Die Positionen als nachrückender Mittelstürmer, Zehner oder Flügelspieler seien ebenso möglich wie eine Doppelspitze. „An Mocke ist es in der aktuellen Form natürlich schwer heranzukommen. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen. Mit seiner Kopfballstärke und den Dribblings von Olli Nowak können wir uns gut ergänzen. Das hat gegen Hamborn schon gut funktioniert.“

Auch wenn er in der Landesliga als Einwechselspieler bisher maximal eine halbe Stunde im SVB-Trikot ran durfte, möchte sich Dagdemir nachdrücklich für weitere Spielminuten empfehlen. Am Sonntag wollen die Budberger ihren Traumstart im Spitzenspiel gegen den FC Kray (Anstoß: 15 Uhr) fortsetzen und die Tabellenführung verteidigen. Dagdemir gibt sich kämpferisch: „Wir sind ungeschlagen und haben viel Selbstbewusstsein. Zuhause mit der Unterstützung im Rücken habe ich ein gutes Gefühl.“

Neben dem Fußball denkt der 19-Jährige auch an seine berufliche Zukunft. Für eine Ausbildung im sozialen Bereich reichte es zeitlich noch nicht, aktuell absolviert er eine Schulung im Telekommunikationsbereich. Für den Moment steht jedoch das Abenteuer Landesliga im Vordergrund – und Ceyhun Dagdemir ist bereit, sich mit viel Leidenschaft und der eingeimpften Budberg-DNA im neuen Umfeld weiter zu beweisen.