"Dafür zu stehen, was den Verein und die Leute ausmacht"

Die Sommerpause ist im vollen Gange, die Teams schwitzen in den ersten harten Trainingseinheiten und neue Spieler streifen sich bei den Tests das erste mal ihr neues Trikot über. Perfekte Gelegenheit um einen Check-Up bei den Teams aus der Region zu machen. Wir von FuPa haben den Vereinen ein paar Fragen zur vergangenen und kommenden Saison gestellt. Hankensbüttel-Kapitän Jannis Hardel hat unsere Fragen ausführlich beantwortet.

Hardel: An sich sind wir ganz zufrieden. Dass wir letztendlich auf dem dritten Platz gelandet sind, damit hatte eigentlich keiner gerechnet. Wir haben viele gute Spiele gemacht, gerade auch gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Allerdings haben wir auch zu viele Punkte gegen Mannschaften liegen gelassen, gegen die wir hätten gewinnen müssen. Da hat uns an manchen Spieltagen doch die eindeutige Klasse bzw. Reife gefehlt.

Hardel: Die Vorbereitung hat Ende Juni bei uns auf dem heimischen Sportgelände begonnen. Es ging darum, langsam wieder reinzukommen und nach der Sommerpause das Gefühl für den Ball sowie die Mitspieler (auch die neuen Mitspieler) zu entwickeln. Ein Highlight war definitiv das Heimspiel gegen den Oberligisten Eintracht Braunschweig II. Im Rahmen unseres Vereinsjubiläums kam es zu dieser Begegnung, was uns alle sehr gefreut hat – egal ob Spieler oder Fans. So etwas hat man im Dorf nicht so oft, deswegen war das schon ein richtig geiler Tag. Spielerisch ging es, wie erwartet, in die Richtung der Eintracht. Allerdings konnten wir daraus sehr viele Lehren ziehen und sehen, wo wir im Vergleich zu so einer Top-Mannschaft noch Schwächen haben. Es waren aber auch gute Aktionen von unserer Seite dabei, bei denen wir gemerkt haben: „Okay, mit unserem Spielstil und mit dem, was wir können, bekommen wir auch gegen einen Oberligisten unsere Chancen.“ Die konnten wir leider nicht nutzen. Aber im Großen und Ganzen war das schon sehr cool.

3. Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?

Hardel: Ja. Unser Stürmer Rufus hat sich einem neuen Verein angeschlossen. Unser Keeper Simon ist aus beruflichen Gründen nach Köln gezogen und steht uns daher in der kommenden Saison nicht mehr im Kader zur Verfügung. Dafür konnten wir vier Neuzugänge dazugewinnen. Nils Loeper aus Tülau wird sich mit Phillip Schulze aus Knesebeck die Rolle als neuer HSV-Keeper teilen. Keno Werner kommt aus der A-Jugend des MTV Gifhorn zurück in seine Heimat und Yannik Grünheid hat sich nach einem Jahr in Kästorf wieder unserem Verein angeschlossen.

4. Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Hardel: Ziel ist es, den Fußball, den wir spielen möchten, konstant über die gesamte Saison auf den Platz zu bringen. Erwachsener zu werden und generell die Kommunikation sowie die Reife zu entwickeln, die benötigt werden, um in dieser Liga weiterhin oben mitzuspielen. Dafür zu stehen, was den Verein und die Leute ausmacht, und zu wissen, für welches Wappen wir auf dem Platz stehen.

5. Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?

Hardel: Ich würde sagen, die beiden Derbyspiele gegen unseren Nachbarverein Knesebeck. Da gehen wir davon aus, dass die Sportplätze gut gefüllt sein werden. Es macht dann schon echt Laune, vor so vielen Leuten und in so einer Stimmung zocken zu dürfen.