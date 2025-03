"Dafür werden wir alles geben!"

Die zweite Mannschaft des TV Meckelfeld steckt in der 1. Kreisklasse Harburg in einer schwierigen Phase. Nach fünf Niederlagen in Folge steht das Team von Trainer Alexander Bock auf dem 11. Tabellenplatz, nur einen Rang vor den Abstiegsplätzen. Der Klassenerhalt hat für die Mannschaft oberste Priorität.