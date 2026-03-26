"Dafür sind wir zu gut" Landesliga Rhein-Neckar +++ Patrick Münkel befindet sich mit seiner SG-SV Lobbach in einer schwierigen Phase +++ Zum Abschied im Sommer ist sein großes Ziel: "Das in meinem Heimatklub alles gut weitergeht" von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Patrick Münkel will mit seinen Lobbachern schleunigst raus aus der Krise. – Foto: Alex Tiedl

Vier Spiele und nur ein Punkt 2026 sind ein enttäuschender Start. Die SG-SV Lobbach ist zwar noch Tabellensechster, hat aber die Chance verpasst sich frühzeitig ganz sicher fühlen zu dürfen. Am Samstag soll beim Schlusslicht endlich die Trendwende gelingen

2026 gab es noch keinen Sieg. Befindet sich Ihre Mannschaft in der Krise? "Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, die wir so als Mannschaft noch nicht gekannt haben", sagt Patrick Münkel. Der Lobbacher Trainer zeigt sich mit der 1:3-Niederlage bei Srbija Mannheim und dem 1:1 gegen Bammental zum Auftakt einverstanden, "das waren sehr gute Auftritte gegen starke Gegner", dafür aber enttäuscht über die Niederlagen zuletzt in Neuenheim (2:4) und gegen Dossenheim (1:2), "diese Spiele haben uns gezeigt, was wir in Zukunft besser machen müssen." Wie sehr freuen Sie sich jetzt auf das Schlusslicht zu treffen? "Es gibt mit Sicherheit bessere Zeitpunkte für so ein Spiel", sagt Münkel vor dem Gastspiel beim SV 98 Schwetzingen am Samstag um 15 Uhr. Die Platzierung des Kontrahenten ist für ihn maximal zweitrangig, viel mehr beschäftigt er sich mit seiner eigenen Mannschaft und sagt, "es ist egal, ob wir jetzt gegen den Letzten oder gegen den Achten spielen, für uns als Gemeinschaft ist es einfach ganz wichtig aus dieser Situation herauszukommen."

Es folgt die für einen Trainer obligatorische Warnung vor dem Gegner: "Schwetzingen ist nicht so schlecht, wie sie dastehen." Nach der Runde verlassen Sie bekanntlich die SG-SV Lobbach Richtung Brühl? Wie groß ist dieses Thema derzeit noch bei Ihnen und ihrem aktuellen Klub? Seit rund vier Wochen herrscht diesbezüglich Klarheit. "Es ist schwierig, jetzt so viel über dieses Thema zu reden", sagt der 30-Jährige offen. Er hält fest: "Es ist mein Heimatklub, dem ich sehr eng verbunden bin und daher möchte ich, dass alles gut weitergeht."