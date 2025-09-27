Für die Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg wird es ein Wiedersehen. Schon im DFB-Pokal der vergangenen Saison trafen die Blau-Weißen auf den damaligen Zweitligisten Hamburger SV. Am Sonntag kommt es in der Avnet Arena zum "Rückspiel" gegen den Bundesliga-Aufsteiger (ab 14 Uhr im Liveticker auf fupa.net).
"Wir freuen uns alle riesig darauf", blickt FCM-Coach Nico Koch dem großen Highlight entgegen: "Dafür machen wir das jeden Tag, um so etwas erleben zu dürfen." Mit dem Landespokalsieg in Sachsen-Anhalt und der erfolgreich gemeisterten Quali-Runde beim FSV Gütersloh (2:0) sicherten sich die Magdeburgerinnen ihr Ticket für die erste Runde.
In dieser kommt es für den aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Nordost ausgerechnet wieder zum Duell mit dem Hamburger SV. In der vergangenen Saison, damals noch unter Trainer Alexander Auer, zog sich der FCM sehr achtbar aus der Affäre. Vor mehr als 1500 Zuschauern stand am Ende eine 0:2-Niederlage auf der Anzeige.
Für das Wiedersehen haben sich die Blau-Weißen einiges vorgenommen. "Wir haben das Selbstbewusstsein, dass man uns nicht unterschätzen sollte", sagt Koch und ergänzt: "Wir wissen natürlich, dass wir der krasse Außenseiter sind." Mit einer großen Zuschauerkulisse im Rücken - mehr als 1200 Tickets wurden im Vorverkauf bereits abgesetzt - erachtet Koch seine Mannschaft jedoch als "nicht komplett chancenlos", wie er erklärt: "Wir werden sehr gut vorbereitet sein und das wird der HSV auch merken."
