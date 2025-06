Im besten Fußballalter hat Niklas Hebestreit in der letzten Saison einen fußballerischen Quantensprung gemacht. Der Mittelfeldspieler ist seit Jahren eine feste Größe in Marbach gewesen, alleine das Toreschießen war lange nicht seine Superpower. Seit zwei Jahren allerdings klappt dies wie geschnitten Brot. In der Saison 23/24 traf Niklas in 23 Partien elf Mal ins Schwarze, in der abgelaufenen Saison in 26 Partien sogar 24 Mal. Hinzu kamen 19 Vorlagen in der letzten Spielzeit. In Summe war Niklas an 43 von 80 Marbacher Toren direkt beteiligt und damit der Topscorer in der Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda."In der vergangenen Saison durfte ich fast durchgehend auf meiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld spielen. Dort kann ich meine Stärken – insbesondere meine Übersicht und Schnelligkeit – am besten einsetzen. Ich habe mein Spiel ohne Ball sowie meine Laufwege in die Tiefe verbessert. Besonders mein Stellungsspiel war in der vergangenen Saison deutlich stärker, wodurch ich mehr Torchancen erarbeiten und mehr Treffer erzielen konnte. Außerdem hole ich mir bei meinem Papa Tipps. An eine Treffsicherheit, die in der Familien-DNA liegt, glaube ich aber nicht. Dafür ist mein Kopfballspiel zu schlecht (lacht)", so Niklas zu seinen neuen Abschlussqualitäten.

Nun will der 26-Jährige den nächsten fußballerischen Schritt in Büßleben gehen. Eine Entscheidung, die wohl gereift ist und auch mit Papa Ronny besprochen ist. "Er hat mir bei der Entscheidung sehr geholfen", so Niklas. Dabei trat Philip Kreische mit ihm in Kontakt. Ein Probetraining später stellte Niklas Hebestreit fest: "Ich war direkt überzeugt - vor allem von der mannschaftlichen Geschlossenheit und der positiven Stimmung im Team. Ich habe den Anspruch an mich selbst, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und mein volles Potenzial auszuschöpfen. Der Wechsel zu einer ambitionierteren Mannschaft in einer höheren Liga ist für mich der nächste logische Schritt", sagt der 26-Jährige zu seiner Wechselentscheidung.

Der Sprung von der Kreisoberliga in die Thüringenliga ist mit zwei Klassen natürlich nicht klein. Entsprechend wird Aufstiegstrainer Mario Wisocki seinem neuen Spieler auch die nötige Zeit zur Eingewöhnung geben. „Er soll bei uns hinter den Spitzen spielen. Von der Kreisoberliga zwei Klassen höher in die Thüringenliga ist es natürlich ein großer Sprung, aber er kann das schaffen“, sagt Wisocki gegenüber der Thüringer Allgemeinen (TA) und baut dabei auf Niklas Stärken, die er in Marbach in der letzten Saison entdeckt hat. Und auch Niklas will die Vorschusslorbeeren schnell zurückzahlen: "Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich ein vollwertiger Teil der Mannschaft zu werden und mich gut einzugewöhnen. Auf dem Platz möchte ich mich bestmöglich einbringen, um gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein."