"Dafür haben wir die ganze Saison gearbeitet"

– Foto: SV Grimmelfingen

Die Saison in der Kreisliga B4 Donau/Iller ist beendet, und der SV Grimmelfingen krönt sich zum Meister. Nach der großen Enttäuschung im Vorjahr, als der direkte Aufstieg knapp verpasst wurde und das Team in der Relegation scheiterte, erreichten die Fußballer nun das ausgegebene Saisonziel. Trainer Sinisa Kikic blickt auf die ausgiebigen Feierlichkeiten, den überragenden Zusammenhalt der Mannschaft und die anstehende Herausforderung in der Kreisliga A.

Die Erleichterung und Freude im Lager des neuen Meisters nach dem Saisonende sind riesig. Nachdem der Titelgewinn perfekt gemacht wurde, ließen die Beteiligten den Emotionen freien Lauf, um die Scharten der Vergangenheit endgültig auszuwetzen. „Natürlich haben wir die Meisterschaft ausgiebig gefeiert. Nach der Enttäuschung in der vergangenen Saison war die Freude umso größer. Die Mannschaft, das Trainerteam, die Verantwortlichen und unsere Fans haben diesen Erfolg gemeinsam genossen. Die Jungs haben sich das absolut verdient“, berichtet Trainer Sinisa Kikic gegenüber FuPa über die gelöste Stimmung.

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht, wie konstant sich der neue Titelträger den Spitzenplatz erarbeitet hat. Der SV Grimmelfingen beendet die abgelaufene Spielzeit auf dem ersten Rang mit insgesamt 43 Punkten. Aus den 18 absolvierten Partien holte die Mannschaft 13 Siege, vier Unentschieden und musste lediglich eine Niederlage hinnehmen, während das Torverhältnis von 59:18 die defensive und offensive Ausgewogenheit untermauert.

Der geschlagene Verfolger zieht knapp den Kürzeren

Der direkte Konkurrent im Titelkampf lieferte dem Tabellenführer bis zum Saisonende ein packendes Duell auf Augenhöhe, hatte am Ende jedoch das Nachsehen. Der SV Ljiljan Ulm beendet die Saison nach ebenfalls 18 absolvierten Spielen mit 41 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des engsten Verfolgers weist 13 Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 69:31 Toren auf, sodass letztlich ein knapper Vorsprung von zwei Zählern über den Ausgang der Meisterschaft entschied.

Das kompromisslos definierte Saisonziel vor Augen

Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war für den Trainer und das Team die logische Konsequenz aus den bitteren Erfahrungen des Vorjahres. Nach dem knappen Scheitern ging die Mannschaft mit einer klaren und unmissverständlichen Marschroute in die Pflichtspiele. „Nach der letzten Saison war unser Ziel ganz klar definiert. Damals haben wir den direkten Aufstieg knapp verpasst und sind anschließend auch in der Relegation gescheitert. Deshalb gab es für uns nur ein Ziel: den Aufstieg. Um dieses Ziel zu erreichen, wollten wir Meister werden, und genau das haben wir geschafft“, erklärt Sinisa Kikic.

Konstanz und Ruhe in den schwierigen Phasen

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph erwies sich im Laufe der Monate die persönliche Weiterentwicklung der Spieler, die aus den Fehlern der Vergangenheit die richtigen Schlüsse zogen. Die Mannschaft überzeugte durch eine bemerkenswerte mentale Stärke und den unbedingten Fokus.

„Die Mannschaft hat aus den Erfahrungen der vergangenen Saison gelernt. Wir waren über die gesamte Saison hinweg sehr konstant, haben auch in schwierigen Phasen die Ruhe bewahrt und als Team funktioniert. Jeder wusste, worum es geht, und alle haben für das gemeinsame Ziel gearbeitet“, analysiert der Coach die wesentlichen Erfolgsfaktoren.

Ein herausragender Zusammenhalt als größte Stärke

Das Meisterteam zeichnete sich vor allem durch den Zusammenhalt aus. Zu den Stärken zählen für Sinisa Kikic: „Unsere größte Stärke ist definitiv der Zusammenhalt. Die Mannschaft versteht sich sowohl auf als auch neben dem Platz hervorragend. Dazu kommen eine hohe Qualität im Kader, eine gute Trainingsbeteiligung und der Wille, in jedem Spiel alles zu geben.“

Gebührende Feiertage gemeinsam auf Mallorca

Die verdiente Belohnung für die kräftezehrende Saison ließen sich die Spieler nicht nehmen, wobei das Team die anstehenden Tage für eine gemeinsame Reise nutzen wird. Die Vorbereitungen hierfür sind bereits abgeschlossen. Auf die Frage nach einer anstehenden Feierreise antwortet der Trainer voller Vorfreude: „Ja, eine Abschlussfahrt ist geplant. Es geht gemeinsam nach Mallorca, wo wir die erfolgreiche Saison noch einmal gebührend feiern und als Mannschaft ein paar schöne Tage verbringen werden.“

Die selbstverständliche Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die nächsthöhere Spielklasse auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt dier Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Spieler ist die Beförderung in die Kreisliga A der Lohn für den unermüdlichen Einsatz über die gesamte Dauer der Runde. Auf die Frage nach der Zukunft antwortet Sinisa Kikic unmissverständlich: „Ja, selbstverständlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Dafür haben wir die ganze Saison gearbeitet und freuen uns jetzt auf die neue Herausforderung.“

Kaderkontinuität und punktuelle Verstärkungen im Visier

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung laufen die personellen Planungen bereits, wobei der Verein auf ein eingespieltes Fundament setzen möchte. „Die Planungen laufen bereits. Unser Ziel ist es, den erfolgreichen Kader größtenteils zusammenzuhalten. Gleichzeitig wollen wir uns punktuell verstärken, um in der höheren Liga konkurrenzfähig zu sein. Konkrete Personalien werden wir bekanntgeben, sobald alles final feststeht“, gewährt der Trainer einen Einblick in den aktuellen Stand der Dinge.

Die sportlichen Ziele für die Saison 2026/2027

Für die neue Saison 2026/2027 in der Kreisliga A bleibt der Trainer auf dem Boden und richtet den Blick auf den schnellen Ligaverbleib, um den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln. Sinisa Kikic gibt die klare Marschroute für die Zukunft vor: „Als Aufsteiger wollen wir uns zunächst in der neuen Liga etablieren und schnell an das höhere Niveau gewöhnen. Unser Ziel ist es, eine gute Rolle zu spielen, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern und die positive Entwicklung des Vereins fortzusetzen.“