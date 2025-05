"Dafür gebe ich alles"

Am kommenden Wochenende gastiert der FC Saalfeld zum Abstiegskracher der Thüringenliga beim VfL Meiningen. Im Vorfeld der Partie haben wir mit VfL-Dauerbrenner Niklas Friederich gesprochen. Im FuPa-Interview äußert sich der Mittelfeldspieler über die aktuelle Stimmungslage in der Mannschaft, die anstehende Partie gegen den FC Saalfeld sowie seinen Umgang mit Drucksituationen im Fußball.

FuPa Thüringen: Hallo Niklas, du bist in deiner Mannschaft ein echter Dauerbrenner und müsstest daher auch ein gutes Gespür für die Stimmung haben. Wie nimmst du diese in der aktuellen Situation wahr?

Niklas Friedrich: Trotz des aktuellen Tabellenplatzes ist die Stimmung in der Mannschaft durchweg positiv. Wir alle sind absolut überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen, um auch nächstes Jahr wieder in der Thüringenliga spielen zu dürfen. Dafür hängt sich jeder Spieler voll rein, gibt Gas im Training und versucht noch einmal an seine Grenzen zu gehen. So versuchen wir die letzten Prozente zu mobilisieren, die vielleicht im Abstiegskampf ausschlaggebend sein können.