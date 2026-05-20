Daftarie und Hoffmann verlängern – Germania setzt auf Perspektive

Mit der Verlängerung von Nils Hoffmann bindet der Verein einen Innenverteidiger, der erst im Winter zum Kader gestoßen war. Hoffmann gilt als zweikampfstark und defensiv stabil, zudem bringt er durch seine Ausbildung bei den Nachwuchsleistungszentren des VfL Wolfsburg und von Hannover 96 zusätzliche Qualität und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler mit. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen Akteur mit Perspektive für die weitere sportliche Entwicklung der Mannschaft.

Daftarie sammelt internationale Erfahrung Auch Elias Daftarie bleibt Teil des eingeschlagenen Weges. Der Torhüter empfahl sich zuletzt nicht nur über konstante Leistungen in der U23, sondern auch durch starke Trainingsauftritte regelmäßig für den Kader der ersten Mannschaft. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Daftarie durch seine Teilnahme an Lehrgängen der afghanischen A-Nationalmannschaft. Diese Erfahrungen gelten intern als wichtiger Entwicklungsschritt für den jungen Schlussmann, dem im Verein großes Potenzial zugeschrieben wird.