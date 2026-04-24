Dafina Redzepi verlängert bei den Frauen des VfB Stuttgart

Die Mittelfeldspielerin trägt weiterhin Weiß-Rot. Der VfB hat den bis ursprünglich 2026 datierten Vertrag mit Dafina Redzepi vorzeitig um zwei Jahre verlängert.
Dafina Redzepi hatte sich im Februar 2024 für den VfB entschieden. Nach langer Verletzungspause arbeitete die 21-Jährige, deren Bruder Enis ebenfalls das VfB-Trikot bei der U19 trägt, hart an ihrem ersten Einsatz für den VfB, der ihr im September 2024 gelang. Seitdem hat die Mittelfeldakteurin insgesamt 18 Pflichtspiele für den Club aus Cannstatt bestritten, in denen sie zehn Tore erzielte – darunter der Premierentreffer der VfB Frauen in der MHP Arena. Ihr neues Arbeitspapier besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2028.
Ausgebildet wurde die gebürtige Heilbronnerin bei der TSG Hoffenheim. Anschließend führte ihr Weg über den FC Bayern München II, wo ihr der Durchbruch in die 2. Frauen-Bundesliga gelang, zum VfB. Im Dezember 2025 debütierte sie für die Albanische A-Nationalmannschaft.
Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Dafina das VfB-Trikot auch weiterhin tragen wird. Dafina hat sich nach einer langen Verletzungsphase zurückgearbeitet und konnte unter anderem in den vergangenen Wochen und Monaten unter Beweis stellen, welchen Wert sie mit ihren individuellen Qualitäten für die Mannschaft hat. Wichtig wird weiterhin sein, dass sie konsequent an sich arbeitet, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen – dann steht ihr eine vielversprechende Zukunft bevor.“
Dafina Redzepi sagt: „Es bedeutet mir sehr viel, meinen Vertrag beim VfB um zwei weitere Jahre verlängert zu haben. Nach meinem Kreuzbandriss freue ich mich besonders über das mir erneut entgegengebrachte Vertrauen. Ich möchte an meine bisher gezeigten Leistungen anknüpfen und mich kontinuierlich weiterentwickeln. Im Saisonendspurt gilt es nun, noch einmal alles zu geben, um gemeinsam mit der Mannschaft den Aufstieg in die 1. Frauen-Bundesliga zu erreichen.“