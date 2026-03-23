Dänischenhagen erzwingt Auswärtssieg: 1:0 im engen Duell in Plön

Im Duell der Tabellennachbarn der Verbandsliga Ost hat der MTV Dänischenhagen im Plöner Schiffsthalstadion einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim 1:0 gegen den TSV Plön traf Offensivspieler Stephan Wendt kurz vor der Pause – sein sechstes Saisontor per Kopfball nach Asist von Tony Buck war zugleich der goldene Treffer. Dänischenhagen klettert mit nun 26 Punkten auf Rang 10, die Plöner bleiben mit einem Punkt weniger direkt dahinter.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Plön den Druck. „Zweite Halbzeit hat Plön dann ein bisschen mehr Druck gemacht. Wir kamen nicht mehr so richtig raus“, gab Bolz zu. Sein Team agierte im Umschaltspiel zu hektisch: „Haben nach vorne hin einfach zu ungeduldig dann gespielt, wollten immer irgendwie auf Kampf in die Tiefe, anstatt einfach mal den Ball vielleicht mal irgendwo auch mal festzuhaben.“

Die größte Chance auf den Ausgleich vergab der TSV kurz vor Schluss: „Diese hätten wir kurz vor dem Spielende mit der wohl besten Chance des Spiels noch ausgleichen können, als Philip Grandt freistehend zum Abschluss kam, der Keeper aber die Ecke ahnte und parieren konnte“, ärgerte sich Falk. Bolz sprach von einer „tausendprozentigen“ Möglichkeit: „Grant war dann komplett blank im Sechzehner. Ja, wie gesagt, hat Finn Joachim dann sehr, sehr schnell gehalten.“

„Alles reingeschmissen“ – MTV nimmt „wahnsinnig wichtige“ Punkte mit

In der Schlussphase verteidigte Dänischenhagen mit Leidenschaft. „Zum Ende hin, ich sag mal, die Rechtsverteidigung war dann da, alles reingeschmissen, was irgendwie an Füßen und Köpfen da im Weg sein konnte“, so Bolz. Sein Fazit: „Heute wahnsinnig wichtige drei Punkte in Plön geholt. 1:0-Sieg. Ja, braucht man niemandem erzählen. Jeder weiß, der Fußball gespielt hat, dass ein 1:0-Sieg auch immer ein bisschen glücklich ist. Ich finde ihn trotzdem verdient.“

Falk haderte vor allem mit der verpassten Chance, den direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten: „Wir verpassten es damit leider, weiter zu punkten und unseren Gegner auf Distanz zu halten.“

Stimme zum Spiel

TSV Plön: Fischer – Witt, Neubauer, Christian Boeck, Dittmann – Elsner, Reimansteiner – Kohnke, Stegmaier, Schmäschke – Hay.

Trainer: Matthias Falk.

MTV Dänischenhagen: Joachim – Buck, Kevin Wendt, Schweimer, Spoerck Munoz – Rosenbaum, Voth – Kastner, Andersen, Albers – Stephan Wendt.

Trainer: Henning Bolz.

SR: Marvin Schreiber (SVG Pönitz).

Ass.: Marvin Neumeier, Kevin Weißmann.

Z.: 40.

Tor: 0:1 Stephan Wendt (41.).

Wechsel lagen noch nicht vor.