Dänhardt mit DREI Assists

Nach ausgeglichenem Spiel in der ersten Halbzeit berannte die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf nach dem Seitenwechsel hochmotiviert den Sechszehner der Erkneraner. Besonders der Gästekeeper verhinderte eine höhere Niederlage für sein Team.

Den ersten Torschuss gaben allerdings die Reservisten des FV Erkner ab, als Karam Almaliji jedoch in Torwart Dennis Baumann seinen Meister fand (3. min.). Auf der anderen Seite ahndete Schiedsrichter Justin Halka einen deutlichen Rückpass des Erknerteams auf ihren Torwart Max Kautza nicht, wodurch deren Gegenangriff zum Freistoß vor der Fredersdorf-Vogelsdorfer Box führte. Doch Sydney Cochius schoss das Leder übers Tor der Hausherren (6.).

Einen ersten "TSG-Warnschuss" von Patrick Zerbe parierte Torwart Kautza zur Seite (7.) doch schon wieder kam Almaliji frei zum Abschluss, der knapp das TSG-Tor verfehlte. Die Gäste erspielten sich auch den ersten Eckball der Begegnung, woraus jedoch ein guter Spielaufbau der Hausherren entstand, als Paul Ziemann mit seiner Flanke Kevin Dänhardt zum Kopfball vorlegte, den erneut Kautza hielt (11.).

Fredersdorf-Vogelsdorf kam besser ins Spiel, doch Fabian Bruse vergab im Strafraum nach Ballannahme den finalen Schuss. Tim Bieder zirkelte den Ball aus der Drehung aufs Gästetor, den ihr Keeper sicherte. Leicht angeschlagen war das seine letzte Aktion und er musste schon nach einer halben Stunde von Anthony Scheib ersetzt werden, der gleich in seiner ersten Aktion das Leder dem auffälligsten Erkneraner Armin Schaller abluchste und Patrick Zerbe folgend einen Distanzschuss mit anschliessender Parade von Kautza absetzte.

Einen Freistoss von Almaliji (36.) konnte TSG-Keeper Baumann über die Querlatte zur Ecke lenken, die erneut nichts einbrachte. Ein Verletzungswechsel folgte auch bei den Gästen. Für Charly Braune kam Jan Wulff. Beim folgenden Spielaufbau von Dennis Janisch mit Flanke auf Dänhardt eingeleitet, dribbelte der TSG-Torjäger bis in die Box und legte das Leder uneigennützig seinem mitlaufenden Bruse auf, der zum 1 : 0 ins Tornetz traf.

Wieder war Torwart Baumann blitzschnell unten und konnte bei einem verdeckten Schuss von Fabian Schulze das Leder im Nachfassen sichern (39.). Die Gastgeber kamen kurz vor der Pause weiter gefährlich vor das Tor des Erknerteams, doch Kautza entschärfte den Schuss Dänhardts nach Vorlage von Mike Maaß zur Ecke. Im Strafraum drehte sich Maaß mit hoch gestrecktem Bein beim Schussversuch und traf dabei auch Erkners Spielführer Schulze ungünstig, der nach der Pause nicht mehr weiter spielen konnte. Nach einer weiteren Ecke verhinderte Kautza einen höheren Rückstand, als er Christopher Matthieus Schuss noch im letzten Moment zur nächsten Ecke lenkte, mit der das Spiel in die Halbzeitpause ging.

TSG-Trainer Dennis Greger deutete in der Pausenkabine auf weitere Offensive hin und forderte ein schnelles Tor zu Beginn der zweiten Hälfte. Sein Team setzte das Vorhaben um und Zerbes gebrachte Ecke berührte Maaß noch mit Weiterlenkung in den hinteren oberen Winkel des Tores zum 2 : 0. Schon im nächsten Angriff dribbelte sich Benny Schmidtke in die Spielhälfte der Gäste und verlängerte auf Maaß, der in die Box flankte und Kautza erneut den Abschluss von Dänhardt parierte.